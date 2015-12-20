HEM ÜŞÜMEMENİZİ HEM DE DAHA ŞIK GÖRÜNMENİZİ SAĞLAYACAK KISA ÇORAPLAR



İlkbahardan ötürü, stilimizde kafa karışıklığı yaşadığımız bu günlerde, “ne giyeceğim” derdimiz bir türlü bitmiyor açıkçası!

Güneşin de bir açıp, bir kapamasından kaynaklı, elimizde mont gezer olduk. Ayakkabı konusu da aynı şekilde. Aniden bastıran yağmurlara uygun bir şeyler seçmeli yoksa şıklığımızdan ödün vermemek mi en uygunu?

Bir de stilimizin cool duruşunu koruyacağız diye ayakları üşütmemek var tabii. İşte hem şık görünmenizi sağlayacak hem de ayaklarınızı her daim sıcacık tutacak olan kısa çorap ve kombin önerileri.

Görsel: Sandra Semburg

Makosen ayakkabı ve jean ikilisini kısa çorapla taçlandırmadan olmazdı.