HEM YÜZ HEM DE TÜM VÜCUDUNUZA UYGULAYABİLECEĞİNİZ GÜZELLİK ÜRÜNLERİ





Zaman ve yerden tasarruf etmek istiyorsanız; çok amaçlı ürünler tam size göre! Özellikle nemlendiricilerde; hem yüz hem vücuda uygulanabilen ürünleri tercih edebilirsiniz.

İşte hem yüz hem de tüm vücudunuza uygulayabileceğiniz güzellik ürünleri:

First Aid Beauty Ultra Repair Cream Intense Hydration

Bu duş sonrası sürmeniz gereken ürün; yağlı veya yapış yapış bir etki bırakmıyor. Nemlendirici etkisi ise oldukça kalıcı.

Lush Aqua Marina Calming Calamine Wash

Özellikle hassas ciltler için harika bir temizleyici.

Victoria’s Secret Pink Clay Face and Body Mask in Chill Out

Sadece etkisi değil pastel renkleri ile de kalbimizi çalan; cilde enerji veren bir maske.

Korres Greek Yoghurt After-Sun Cooling Gel

Güneş sonrası içeriğindeki yoğurt ile cildi sakinleştiren bir formül.

Peter Thomas Roth Acne Face and Body Scrubs

İçeriğindeki salisilik asit ile hem yüz hem vücuttaki akneler ile savaşan bu ürün; cildi kurutmaması ile de favorimiz.

Rosebud Perfume Co. Smith’s Rosebud Salve Tin

Aslında bu balmı her yere uygulayabilirsiniz. Topuklarınız ya da dirsekleriniz gibi…

Clinique CliniqueFIT Workout Face + Body Hydrating Spray

Neden nemlendirici spreylerin yararlarından bir tek yüzünüz yararlansın ki? Bu spreyi spor sonrası cildinizi sakinleştirmesi ve nemlendirmesi için kullanın.



