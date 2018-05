HEM YÜZ HEM DE TÜM VÜCUDUNUZA UYGULAYABİLECEĞİNİZ GÜZELLİK ÜRÜNLERİ

Zaman ve yerden tasarruf etmek istiyorsanız; çok amaçlı ürünler tam size göre! Özellikle nemlendiricilerde; hem yüz hem vücuda uygulanabilen ürünleri tercih edebilirsiniz.

İşte hem yüz hem de tüm vücudunuza uygulayabileceğiniz güzellik ürünleri:

First Aid Beauty Ultra Repair Cream Intense Hydration

Bu duş sonrası sürmeniz gereken ürün; yağlı veya yapış yapış bir etki bırakmıyor. Nemlendirici etkisi ise oldukça kalıcı.

Özellikle hassas ciltler için harika bir temizleyici.

Victoria’s Secret Pink Clay Face and Body Mask in Chill Out