HER ADIMLARI TAKİP EDİLEN MODELLERİN SEKSİ TATİL KARELERİ



Dünyanın en rüya şehirlerinden, tatil fotoğrafları paylaşan modellerin o iç açıcı karelerine karşı koymak ne mümkün?

Tatilinizden, özellikle de instagram için, mükemmel bir kare paylaşmak öncelikleriniz arasındaysa da, işte bu konuda modellerden ilham almayı unutmayın. Hem de tatil rotası için de oldukça ipucu verecek paylaşımlara denk gelmeniz mümkün.

Cinque Terre, Positano, Florida ya da Maldivler gibi yerlere en iyi tatil çekimlerine ulaşmak mümkün. Sıradaki tatilinizi planlarken işinize yaracak o özel kareler için…

@sarasampaio

