HER BEBEK-ÇOCUK CİLT TİPİNE ÖZEL YENİ BİR CİLT BAKIMI ANLAYIŞI





Expanscience Laboratuvarlarındaki Mustela araştırmacıları bebek cildinin fizyolojisini daha iyi anlamak için, 60 yılı aşkın bir süredir araştırma programları yürütmektedir.

Bebek cildinin özellikle 0 – 2 yaş aralığında; son derece narin olduğunu ve:

– Cildi, dışarıdan gelen günlük etkilere karşı korumada temel öneme sahip cilt bariyerinin 2 yaşına dek tam olarak gelişmediğini,

– Bebeklerin cildinin, doğumda, tahmin edilenden daha zengin olduğunu keşfettiler. İçinde, yaşam boyunca benzersiz kalmaya devam eden ve doğumda maksimum zenginliği içeren bir kök hücre rezervi yer almaktadır. Bu kök hücreler cildin yaşam gücünü oluşturuyor ve onun tüm yaşam boyunca kendisini yenilemesine olanak veriyor. Ancak bu kök hücre rezervi cilt bariyerinin geliştiği 2 yaşına dek aşırı hassastır.

Bu çalışmaların sonucunda çocukların narin cildi için doğumdan itibaren özel olarak tasarlanmış olan yeni nesil Mustela cilt bakım serisini ortaya çıkarttı.

Mustela araştırmacıları ayrıca bebeklerin, özel ihtiyaçlara sahip, farklı türde ciltlerle doğduklarını keşfettiler ve bunu bilimsel olarak kanıtladılar:

Her gün nemlendirilmeye ihtiyaç duyan normal cilt .

. Nemlendirilmesi ve desteklenmesi gereken kuru cilt .

. Ve aşırı kuruluğa maruz kalan, günlük olarak nemlendirilmesi beslenmesi ve rahatlatılması gereken çok kuru cilt.

Bu çalışmaların ışığında, her tip cilt için etkin olan; (dermatolojik ve/veya pediatrik gözetim altında) klinik olarak kanıtlanmış özel içerik maddeleri geliştirdiler ve patentlerini aldılar. Bu patentli doğal kökenli aktif içerikler tüm hijyen ve cilt bakım ürünleri serisinin içerisinde yer almaktadır.

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