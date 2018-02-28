HER CİLT TONUNA YAKIŞAN EN İDEAL KIRMIZI RUJ





Herkesin

“Ben kırmızı ruj süremiyorum, bana yakışmıyor,”

diyen bir arkadaşı vardır. Ona ruj önerileri yaparsınız, beraber ruj denersiniz fakat aramalarınız sonuç vermez ve arkadaşınız kırmızı rujdan mahrum kalmayı tek yol olarak kabullenir.

Brandon Maxwell Sonbahar / Kış 2018-19 defilesinde modellere yapılan makyajda öne çıkan dudaklar, arkadaşınızın yanıldığını kanıtlıyor.

Makyaj artisti Tom Pecheux tarafından MAC’in Cherry dudak kalemiyle çerçevelenen dudaklara MAC’in Retro Matte serisinden Feels So Grand rengi uygulanmış. Feels So Grand, kıpkırmızı bir ruj ve renk skalasının tam ortasında bulunan alt tonlar içerdiği için herkesin doğal cilt rengine uyum sağlayabiliyor.

Defilenin makyaj görünümü doğal bir ten, maskara ve dikkat çeken kırmızı dudaklardan oluşuyor. Ayrıca üst dudak altın rengi bir parıltı ile parlatılmış.

Aradığı kırmızı ruju bulamayanlar için yeni bir seçenek MAC Feels So Grand olabilir.



