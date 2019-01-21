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Her Daim Şık Görünmenizi Sağlayacak 3 Kombin

Kombinlerinizde risk almadan şıklığı yakalamayı istiyorsanız; joker fikirlere göz atmanızda fayda var.

İşte her daim şık görünecek 3 joker kombin…

Jean Pantolon + Beyaz Tişört

90lardan günümüze gelen bu basit ama bir o kadar şık trend için anahtar kelimeniz, kusursuz beyaz tişörtü bulmak olmalı. Doğru yaka ve kol kesimine, kumaşa ve modele sahip bir beyaz tişörtü bulduktan sonra gerisi gelecektir!

Fotoğraf: @CAITLINMIYAKO

Caitlyn’in altın kolyeleri, bu kombini hareketlendirmek için harika bir fikir.

Fotoğraf: @ENISWARDROBE

Blazer ve topuklulularla her yere uyarlayabilirsiniz.

Fotoğraf: @SABINASOCOL

Parizyen stili mi istiyorsunuz? Minik bir çanta ve ipli sandaletler yeterli olacaktır!

Floral Elbise + Deri Bot

Tüm yaşlar için işe yarayan bir formül. Daha kısa elbiselerinizi kalın tabanlı Doc Martens’ler ile; daha uzunları ise yüksek topuklularla kullanabilirsiniz. Sezonlara rahatlıkla uyarlanabilmesi de cabası.

Fotoğraf: @ELSYANDTHEBLOG

Derin yırtmaçlarda da kalın topuklu botları tercih edin.

Fotoğraf: @WETHEPEOPLESTYLE

Kovboy botları ve oversize kazaklarla görünümünüzü hareketlendirin.

Pantolon Takım

Vücut tipinize göre seçebileceğiniz ceket ve pantolon kesimleri ile kişiselleştirebileceğiniz bu görünüm, kesinlkle zamansız olanlardan.

Fotoğraf: @MARISAMARTINS

Eğer takım vücudunuza kusursuz şekilde oturuyorsa; aksesuar kullanmanıza dahi gerek kalmayacak.

Fotoğraf: @MAJAWYH

Hatta içinizden ekstra bir şey giymenize bile gerek yok!

Fotoğraf: THE STREET PIE

Beklenmedik dokular ve kesimler kullanmanız sizi daha da dikkat çekici hale getirecek.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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