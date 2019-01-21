Her Daim Şık Görünmenizi Sağlayacak 3 Kombin

Kombinlerinizde risk almadan şıklığı yakalamayı istiyorsanız; joker fikirlere göz atmanızda fayda var.
İşte her daim şık görünecek 3 joker kombin…
Jean Pantolon + Beyaz Tişört
90lardan günümüze gelen bu basit ama bir o kadar şık trend için anahtar kelimeniz, kusursuz beyaz tişörtü bulmak olmalı. Doğru yaka ve kol kesimine, kumaşa ve modele sahip bir beyaz tişörtü bulduktan sonra gerisi gelecektir!
Caitlyn’in altın kolyeleri, bu kombini hareketlendirmek için harika bir fikir.
Blazer ve topuklulularla her yere uyarlayabilirsiniz.
Parizyen stili mi istiyorsunuz? Minik bir çanta ve ipli sandaletler yeterli olacaktır!
Floral Elbise + Deri Bot
Tüm yaşlar için işe yarayan bir formül. Daha kısa elbiselerinizi kalın tabanlı Doc Martens’ler ile; daha uzunları ise yüksek topuklularla kullanabilirsiniz. Sezonlara rahatlıkla uyarlanabilmesi de cabası.
Derin yırtmaçlarda da kalın topuklu botları tercih edin.
Kovboy botları ve oversize kazaklarla görünümünüzü hareketlendirin.
Pantolon Takım
Vücut tipinize göre seçebileceğiniz ceket ve pantolon kesimleri ile kişiselleştirebileceğiniz bu görünüm, kesinlkle zamansız olanlardan.
Eğer takım vücudunuza kusursuz şekilde oturuyorsa; aksesuar kullanmanıza dahi gerek kalmayacak.
Hatta içinizden ekstra bir şey giymenize bile gerek yok!
Beklenmedik dokular ve kesimler kullanmanız sizi daha da dikkat çekici hale getirecek.