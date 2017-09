Sneaker sevdamız hiç bitmeyecek değil mi?

Her sezon yeni bir renk ve modelle alışveriş listemizi güncellemeye başlıyoruz. Her gün ayağımızdan çıkarmaz hale geldiğimiz sneaker’ları, her kıyafetin altına gönül rahatlığıyla giymeyi istemek de en doğal hakkımız.

Mesela, Vans Old School modeli bu isteğimizi karşılamakta. Sokak stiliyle kalbimizi çalan pek çok ismin de vazgeçilmezi arasına giren bu sneaker’ın en iyi görünümlerine göz atıyoruz.