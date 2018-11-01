Her Kraliyet Kadınının Dolabında Yer Alan 5 Parça

 

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Farklı tarihler ve kültürel geçmişler göz önüne alındığında, dünyadaki her kraliyet ailesi için stil kodları hep farklıdır.

İngiliz kadını, etkileyici kesimlere ve yumuşak renklere yaslanırken; İspanyollar biraz daha riskli ve daha cesur siluetleri tercih ediyorlar; Monaco kraliyetleri ise akla gelebilecek her fırsatta Chanel couture giymeyi tercih ediyor.

Ancak, temadaki küçük değişikliklere rağmen, her krallıkta onaylanan birkaç düzenleyici standart söz konusu.

Ustalıkla uyarlanmış çarpıcı silüetler ve geleneksel kesimler ışığında; her kraliçe, prenses, düşes ya da her kadının dolabında bulunan ortak parçalar bulunmakta.

Her kraliyet kadınının dolabında yer alan 5 parça

Beyaz Diz Altı Elbse

Tüm kraliyet kadınları için üniforma niteliği taşıyan parçalardan biri. Belden oturan beyaz elbise kraliyet kadınlarının favorisi. Taze bir görünüm için garantileyici olan beyaz elbise, diz boyu hizasındaki duruşuyla daha uygun görünmekte. Cambridge Düşesi, İspanya Kraliçesi ve Sussex Düşesi’nden ilham alabilirsiniz.

Deri kalem etek

Deri eteklerin daha çok “rock and roll” olduğunu düşünebilirsiniz ancak karanlığı gölgede bırakacak lüks bir kullanımı da mevcut. Şık bir bluzla birlikte muhteşem “ağırlıkta” eşleştiği ortada. Kraliçe Letizia, Düşes Meghan Markle ve Kraliçe Rania’nın bu kombinin müdavi olduğunu hatırlatalım.

Casual bir gömlek elbise

Hem rahat oluşu hem de resmi ortamlar için de uygunluğundan ötürü Düşes Meghan Markle, Kraliçe Letizia ve Düşes Catherine’ın favori parçalarından. Kemer ve topuklu ayakkabılarla ideal eşleşme yakalanabilir.

Mükemmel gri blazer

Düşes Kate Middleton, Düşes Meghan Markle veya Charlotte Casiraghi gibi etkileyici bir siluetle klasik şıklığı siz de yakalayabilirsiniz.

Vücuda oturan bir takım elbise

1986’da Prenses Diana’nın ipek versiyonunu tercih ettiği takım elbiseden sonra, Kraliçe Rania ve Düşes Meghan Markle da, siyah takım elbisenin savunuculuğunu yapmaya devam ediyorlar. Keskin ve çarpıcı bir görünüm için bu kombinin peşinden gidebilirsiniz.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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