Hesaplı Bir Şekilde Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktaları

Sağlıklı beslenmek, pahalı yemek değildir ne de olsa.

Sağlıklı yiyecek hedeflerinize sadık kalırken mali bir zorluk çekmenize gerek yok elbette. Beslenme Uzmanı Susie Burrell, banka hesaplarında değişime gitmeden de sağlıklı yemek için en iyi ipuçlarını paylaşıyor.

1. YEMEKLERİNİZİ PLANLAYIN

Gıda bütçenizi yönetmek için yapabileceğiniz en önemli şey, öğünlerinizi her hafta planlamak olacaktır. Yemekleri önceden planlamak, öğle yemeği için birkaç güne kadar yemek pişirebileceğiniz gibi, her gün küçük miktarlarda da olsa tasarruf etmenizi sağlar.

Yağsız et, tavuk ve balığın yanı sıra önerilen sebze veya salatadan oluşan ana yemekleri daha ucuza daha büyük porsiyonlarda hazırlamak mümkün.

2. HESAPLI PROTEİN SEÇENEKLERİNİZİ BELİRLEYİN

Genel olarak bakıldığında, et hatta sebzeler de dahil olmak üzere taze ürünler, market faturasını hızlı bir şekilde arttıran öğelerdir ve bu ürünlerin maliyetini düşürmek için de birkaç yol var.

Yumurtalar da dahil olmak üzere yüksek biyolojik değerli proteinleri, her hafta bir kırmızı et yemeği için harika bir alternatif olabilir ya da kıyma gibi kolayca kesilebilen daha ucuz etleri deneyebilirsiniz.

3. PAZARLARA GİDİN

En sevdiğiniz meyvenin bir kilosunu marketten ne kadara alacağınızı düşünün. Her hafta büyük miktarlarda taze ürünlerden geçiyorsa yolunuz, pazarlara bir gezi yapmak gerçekten mantıklı olacak.

4. ÇORBA İLE BULUŞMAK

Yapılan çalışmalar, yemek öncesi çorba tercih edilmesinin, akşam yemeği saatinde yüzde 20’ye kadar daha yemek tüketildiğini gözler önüne seriyor. Zengin sebzelerle çeşitlendirebileceğiz çorbanız kilo kontrolü için de etkili olacak.

beslenme yolları,sağlıklı yemekler nasıl yapılır, sağlıklı beslenme tüyoları