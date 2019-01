Hiç Oscar Kazanamayan En Ünlü 10 Oyuncu

25 Şubat akşamı gerçekleşecek 91. Akademi Ödülleri (Oscar) için heyecanla adayların açıklanmasını bekliyoruz.

Oscar heyecanımızı körükleyecek 2019’un aday isimleri öncesinde, şu ana kadar önemli filmlerde şaşırtan karakterlerle karşımıza çıkan ama hiç Oscar kazanamayan oyuncuları hatırlamaya ne dersiniz?

“Aday gösterilmek her zaman için bir şeref …” Gerçeği biliyoruz. Ünlüler o küçük, parlak heykelle statü sembolü olarak kabul etmekte. Ancak Oscar’ı kazanmak, oyunculuk haklarının gerçek bir göstergesi midir?

Johnny Depp

Hollywood’un en popüler aktörlerinden biri olan Johnny Depp, ilginç rollerle risk alma konusunda bir üne sahip. Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti ve Sweeney Todd filmlerindeki performanslarıyla aday gösterildi ama kucakladığı bir heykelciği yok.

Glenn Close

Glenn Close, beş kez Oscar’a aday gösterildi ama o altın heykeli kovalamak yerine, işine daha çok odaklandı ve unutulmaz karakterlerle hafızalara yer etti.

Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr., ikna edici oyunculuk yeteneğiyle, iki kez aday gösterildiği Akademi Ödülleri’nden eve eli boş dönenlerden.

Joaquin Phoenix

Bu yılın muhtemel en güçlü adaylarından olan Phoenix, daha önce iki kez Oscar’a aday gösterildi ama heykelcik ondan kaçmaya devam ediyor.

Annette Bening

Usta oyuncu Bening, tam dört kez Akademi Ödülleri’ne aday gösterildi. American Beauty, Being Julia ve The Kids Are Alright, onun etkileyici performanslar sergilediği filmlerden.

Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer da çeşitli Oscar adaylıklarından eli boş dönen yıldızlardan. The Fabulous Baker Boys ve Love Field filmlerindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde, Dangerous Liaisons filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorisi için aday gösterildi.

Hugh Jackman

Les Misérables filmindeki rolüyle Oscar’a bir kez aday gösterilen oyuncu, heykelciği ne zaman kucaklayacak merakla bekliyoruz.

Amy Adams

Amy Adams, sergilediği performanslarla sekiz yıl içinde Akademi Ödülü’ne beş kez aday gösterildi ve henüz hiç kazanamadı.

Harrison Ford

Dünyanın en başarılı oyuncularından olan Harrison Ford, Oscar’a sadece bir kez aday gösterildi.

Tom Cruise

Üç kez Oscar’a aday gösterilen Tom Cruise da, hiç kazanamayan isimlerden.