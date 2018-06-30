Highlighter ve Illuminator Arasındaki Farkı Biliyor Musunuz?

Gitgide artan ✨ışıltılı✨ makyaj trendi (strobing) sayesinde daha sık görmeye başladığımız ıslak görünümlü yüzler;bitmek tükenmek bilmeyen aydınlatıcı ihtiyacını da beraberinde getirdi. Ancak burada bir ikilem yaşamanız normal. Highlighter mı? Illuminator mı?

HIGHLIGHTER VE ILLUMINATOR ARASINDAKİ FARKI BİLİYOR MUSUNUZ_

İhtiyacınız olan hangisi? İkisi de benzer görünüm yaratmasına rağmen aralarındaki fark nedir ve hangisini tercih etmeliyiz? Cevabı, Rita Ora ve Tinashe gibi ünlü isimlerin makyaj artisti Michael Anthony veriyor:

 

 

HIGHLIGHTER VE ILLUMINATOR ARASINDAKİ FARKI BİLİYOR MUSUNUZ

Görsel: Pinterest

Ana fark: “Highlighter belirli bir bölgeye ışık tutarken; illuminator yüzünüzü genel olarak aydınlatır.”

Highlighter

“Eğer kemik yapınızı ya da yüzünüzde belirli bir bölgeyi öne çıkarmak istiyorsanız, vurgulamak istediğiniz bölgeye Highlighter sürersiniz” şeklinde açıklıyor Anthony. “Burun köprüsü, kaş kemiğinin altı, elmacık kemiklerinin üstü ve üst dudağınızın tepe noktası gibi yüksek noktalara uygulamalısınız.”


Highlighting için en iyi sezon: “Güneş parlak ve yüksek olduğunda elmacık kemikleriniz de vurgulanmalı!”

 

Illuminator

Eğer yüzünüzde daha sağlıklı ve genel bir aydınlık istiyorsanız ihtiyacınız olan şey illuminator. Genellikle bu ürünü fondöteninize karıştırıp uygulayabilirsiniz.”

✨?? this MUG THO?! New #Muse #Beauty #RitaOra serving major #FACE today #Bronze #Barbie #MakeupbyManthony #bts #glam

MICHAEL ANTHONY (@manthony783) tarafından paylaşılan bir fotoğraf ()

Illuminator için en iyi sezon: “Illuminatorler soğuk aylarda daha doğal görünecektir, zira cildinize daha sağlıklı ve dengeli bir görünüm verirler.” şeklinde açıklıyor Anthony.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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