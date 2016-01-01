HİLTON İSTANBUL BOMONTİ’DE LEZZETLİ BULUŞMALAR 1





Atilla Dorsay ve Aras Bayram Oscar’a Işık Tutuyor

İstanbul’un en büyük oteli Hilton İstanbul Bomonti’de her ay düzenlenecek olan “Hilton Bomonti’de Lezzetli Buluşmalar” etkinliklerinin ilki 4 Mart Pazar günü duayen sinema yazarı Atilla Dorsay ve sinefil Aras Bayram’ın konuşmacı olarak katılacağı “Oscar Söyleşisi” ile başlıyor.

Şehrin en büyük oteli unvanına sahip Bomonti’nin yükselen yıldızı Hilton İstanbul Bomonti, keyifli bir etkinlik serisine imza atıyor. Her ay farklı konularda sohbetlerin düzenleneceği “Hilton Bomonti’de Lezzetli Buluşmalar”, fotoğrafçı, yazar, şef, ressam, yeme-içme gurusu, tasarımcı, eleştirmen, gazeteci gibi önemli fikir ve sanat önderlerini sevenleriyle bir araya getirecek.

İlkinin 4 Mart Pazar günü gerçekleşeceği buluşmaya duayen sinema yazarı Atilla Dorsay ve sinefil Aras Bayram konuşmacı olarak katılacak. Hilton İstanbul Bomonti’nin 34. katında bulunan muhteşem boğaz ve şehir manzarasına sahip toplantı alanı Summit Suite’te gerçekleşecek olan etkinliğin konusu ise günün en önemli olayına ithafen “Oscar Söyleşisi” olacak.

Sinemanın en prestijli ödülünün 90 yıllık yolculuğuna ışık tutacak olan sohbet toplantısı Oscar’ın başlangıcından günümüze tüm kilometre taşlarını masaya yatıracak. Duayen sinema yazarı Atilla Dorsay ve sinefil Aras Bayram sinema tarihine yön veren Oscar ödüllerinin önemini ve yeni yörüngesini anlatırken, bu yılın aday filmlerine de spot tutacaklar.

Atilla Dorsay ve Aras Bayram’ın tarihe yolculuğa çıkaran keyifli sohbetine sahne olacak “Oscar Söyleşisi” sinema tutkunlarının kaçırmaması gereken bir buluşma olacak. 15:00-17:00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlikte katılımcılara Atilla Dorsay’ın imzalı son kitabı “O Güzel Atlara Binip Gidenler” hediye edilecek. Magnolia Banana Puding, Cevizli Karamel Topları, Mini Hollywood Club Sandviç ve Sourdogh Hollywood Pizza gibi Hollywood temalı özel ikramların dahil olduğu Oscar söyleşisinin menü fiyatı 95 TL.

