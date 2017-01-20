HILTON İSTANBUL BOSPHORUS’TAN GECE ŞEHİRDE ALTERNATİF BİR EĞLENCE: HAVUZ VE MÜZİK

Hilton İstanbul Bosphorus, sizleri şehrin en büyük otel havuzuna gece yüzmesine davet ediyor. 28 Temmuz Cuma günü itibarıyla her cuma 20.00-24.00 saatleri arasında havuz keyfi ve bir içecek yalnızca 120 TL. Üstelik gece boyunca Pool Bar %50 indirimli.

İstanbul, 26.07.2017 – Hilton İstanbul Bosphorus, şehrin gece eğlencesi anlayışına bambaşka bir soluk getiriyor. Cuma geceleri havuz ve parti keyfiyle Hilton’da eğlence hiç bitmiyor. Yorucu bir iş gününün ardından şehrin merkezindeki en büyük otel havuzunda yüzerek rahatlamak, tatillerin eşsiz eğlencesi olan gece yüzmelerini İstanbul’un göbeğinde tekrar yaşamak artık çok kolay… Hilton İstanbul Bosphorus’un tüm havuz severleri gece yüzmesine davet ettiği bu kampanya ile siz de hem yüzün hem de arkadaşlarınızla havuz başında parti yapmanın tadını çıkarın, cuma gecelerinize renk katın.

28 Temmuz Cuma günü başlayacak olan bu yepyeni konsept ile gece havuz keyfi, yaz boyunca her cuma gecesi devam edecek. 20.00-24.00 saatleri arasında gece havuz keyfi ve bir içecek yalnızca 120 TL. Üstelik gece boyunca Pool Bar %50 indirimli. Bu unutulmaz Hilton deneyimi ile kendinizi tatilde hissedecek, yüzmenin ve havuz başı eğlencenin keyfini çıkarırken içeceğinizi yudumlayıp günün bütün stresini üzerinizden isterseniz dansla, isterseniz yıldızların altında yüzerek atmanın keyfini çıkarabileceksiniz.



