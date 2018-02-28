HiPP ORGANİK İÇERİKLİ BABYSANFT YENİ KREM SERİSİ İLE ARTIK TÜRKİYE’DE!





Dünyaca ünlü Organik Hammadde işleyicisi olan Alman markası HiPP, Babysanft bakım ürünlerini ve yeni krem serisini Mehmet Ustaoğlu İletişim Danışmanlığı tarafından, Akaretler W Otelde Otel’de basına ve bloggerlara özel davette tanıttı.

“Yok konsepti” ile hazırlanan HiPP Babysanft Bakım ürünlerinde alerji yaratabilecek veya cilde zarar verebilecek hiçbir madde bulunmaz. İçeriğindeki malzemeler “mümkün olduğunca az, gerektiği kadar çok” felsefesine göre formüle edilmiştir

Gerçekleşen lansmanda HiPP Türkiye Pazarlama Müdürü Emine Arslan;

“HiPP Bakım ürünlerinde Organik Badem yağı ile birlikte sadece cildin yapısındaki yağlara benzer özellikteki bitkisel kaynaklı yağlar kullanılır. Cildin hava almasını engelleyen mineral yağlar kullanılmaz. Renklendirici, alerjen bileşenler, esansiyel yağ, poli etilen glikol (PEG), hayvansal hammaddeler ve paraben kullanılmaz. Tüm HiPP bakım ürünlerinin güvenilirliği dermatolojik olarak test edilip onaylanmıştır. ”



