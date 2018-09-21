Hırkanın Sokak Stilindeki Beklenmedik Yükselişi

Bella Hadid, hırkayı icat etmedi ama stiline dahil ederek onun yeniden doğmasını sağladı.

Moda dünyasının konfor sevgisi bu sezon yeniden aramızda. Bu konfordan ne kast edilmekte o da oldukça ayrı bir kısım elbette.

Hem şık hem de oldukça rahat görünen parçaları listeye ekleyeceğimiz ise kesin olan bilgilerden.

Listeye eklenecek parçalardan biri de; Bella Hadid’in sokak stilinde sık sık tercih ettiği hırkalar olmalı. Hırkalar, sezonun öne çıkan trendlerinden biri halinde. Bella Hadid’in, hırka trendini tek başına ayakta tutma mücadelesine destek olmak için esin kaynağı olmaya hazır sokak stillerine göz atabilirsiniz.

Hırkayı, isterseniz onun gibi sadece bir üst olarak kullanabilirsiniz ya da kat kat giyinip finali hırkayla gerçekleştirebilirsiniz. Son karar sizin!

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