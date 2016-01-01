H&M STUDIO İLKBAHAR / YAZ 2018 KOLEKSİYONUNUN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI





H&M Studio, Paris Moda Haftası kapsamında 28 Şubat’ta Japonya’nın şehirli zarafeti ve kendine özgü minimalizminden ilham alan ve “şimdi gör, hemen alın” konseptinin de yer aldığı İlkbahar/Yaz 2018 koleksiyonunu moda severlerle paylaştı.

Davet için Musée des Arts Décoratifs içerisinde, ikonik tatami minderleri ve iddialı ikebana aranjmanlarıyla dekore edilen modern bir Japon iç tasarımı yapıldı. Masaların arasında gerçekleşen defile öncesinde, aralarında Naomie Harris, Alexa Chung ve Joan Smalls gibi isimlerin de yer aldığı konuklara şık bir sunumla Japon yemekleri ikram edildi.

H&M Studio koleksiyonunda net hatlara sahip silüetler, rahat bir hava ve Japon yazı sisteminden ilham alan vurucu soyut baskılar yer alıyor. İş giyim parçaları, uçuşan kumaşlar ve iddialı trikolar minimal tasarım, saf renkler ve hareket arasındaki dengeye katkıda bulunuyor.

Defilede Adowa Aboah, Amver Valetta, Grace Elisabeth ve Edie Campbell gibi birbirinden farklı süper modeller yürüdü. Defilenin ardından Strawhatz dans grubu 200 civarı konuğa hareketli bir performans sergileyerek sahnede göz doldurdu.

“Japon tasarımından ilham alan iddialı baskılarımızı ve renklerimizi net hatlara sahip kıyafetler üzerinde görmek heyecan vericiydi. Özgün sofralar, çatal bıçak takımları, dekorasyonlar ve diğer ayrıntıların yanı sıra çok zarif bir ortam oluşturuldu. Dünya çapından müşterilerimizin favori parçalarını nasıl kombinleyeceklerini görmeyi merakla bekliyoruz”

diyor, H&M Tasarım Direktörü Pernilla Wohlfahrt.

H&M Studio, H&M içerisinde kendi tasarım ekibine sahip olan, özel bir sezon koleksiyonu. Podyumda izlediğimiz kadın ve erkek giyim parçaları, defilenin hemen ardından online olarak sunuldu ve 1 Mart’tan itibaren dünya çapında mağazalarda sunuluyor olacak.

Defile için özel olarak yaratılan makyajlar, makyaj artisti Isamaya Ffrench tarafından H&M Beauty ürünleri kullanarak ortaya çıkarıldı. Koleksiyonu tamamlamak üzere, sade, minimalist, ferah görünümler yaratıldı. Gözlerde canlı renkler kullanıldı. Makyaj, sade, basit, çabasız ve kolay kullanılabilir kurgulandı.



