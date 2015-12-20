HOŞGELDİN PSYCHOLOGIES TÜRKİYE



Merakla beklediğimiz Psychologies Türkiye, Nisan ayında çıkan ilk sayısıyla birlikte yayın hayatına başladı.

Güçlü yazar kadrosu ve özel dosya konularıyla elimizden düşürmediğimiz bir ilk sayı olduğunu söyleyebiliriz.

Hayatın her alanına temas eden ve bütünüyle hayattan, sizden bahseden bir dergi.

Hayatınızın kontrolünü artık elinize almak, yaşam enerjinizi sağlayan motivasyon kaynağınızı bulmak, iş hayatında karşınıza çıkan zorlu kişilerle nasıl baş edeceğinizi öğrenmek istiyorsanız, sayfaları çevirmeye başlayın.

Derginin sayfalarını karıştırmaya ara verip, sizi Psychologies Türkiye‘nin hoşgeldin davetine yönlendiriyoruz.

İşte Fransız Sarayı’nda gerçekleşen davetin özel konukları…