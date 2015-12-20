I AM HEATH LEDGER’DAN İLK FRAGMAN



2008 yılında 28 yaşında hayatını kaybeden Oscar ödüllü oyuncu Heath Ledger’ın, 37. doğum günü kutlanıyor.

Oyuncunun doğum günü özelinde ise çekimleri yeni tamamlanan Heath Ledger belgeselinden ilk fragman paylaşıldı. 2008 yılındaki şok edici ölümüne kadar uzanan ve daha önce görülmemiş görüntülerinin de yer aldığı belgesel “I Am Heath Ledger” ilk kez Tribeca Film Festival’inde gösterilecek.

Belgeselde, ünlü yönetmenler, yıldız oyuncular, yakın arkadaşları ve ailesi Ledger’a dair en özel anılarını anlatırken, göz yaşlarımızı tutmak ne kadar mümkün olacak bilemiyoruz.



