İç Giyiminize Havalı Parçalar Ekleyecek 3 Marka

Hazır Sevgililer Günü için gün sayıyorken mutlaka göz atmak isteyeceğiniz 3 iç giyim markasını sizlerle tanıştırıyoruz.
Corporelle
Corporelle minimal ve havalı tasarımlara imza atıyor. Sadeliğin içerisinde iddialı bir çizgi yakalayan markanın vazgeçilmez dokusu ise tüller.
Instagram: @corporelle.lingerie
Elma Lingerie
Elma Lingerie dantellerin ve satenlerin romantik birleşimini gözler önüne seriyor. Markanın renk skalası da oldukça geniş.
Instagram: @elmalingerie
Maiki
Maiki bir Avustralya markası. Siyahın ve beyazın hakimiyetindeki tasarımlar fazlasıyla kışkırtıcı.
Instagram: @maikiofficial