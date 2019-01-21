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İç Giyiminize Havalı Parçalar Ekleyecek 3 Marka

Hazır Sevgililer Günü için gün sayıyorken mutlaka göz atmak isteyeceğiniz 3 iç giyim markasını sizlerle tanıştırıyoruz.

Corporelle

Corporelle minimal ve havalı tasarımlara imza atıyor. Sadeliğin içerisinde iddialı bir çizgi yakalayan markanın vazgeçilmez dokusu ise tüller.

Instagram: @corporelle.lingerie

Elma Lingerie

Elma Lingerie dantellerin ve satenlerin romantik birleşimini gözler önüne seriyor. Markanın renk skalası da oldukça geniş.

Instagram: @elmalingerie

Maiki

Maiki bir Avustralya markası. Siyahın ve beyazın hakimiyetindeki tasarımlar fazlasıyla kışkırtıcı.

Instagram: @maikiofficial

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Tam bir yabancı dizi tutkunu olan Kübra, bunun yanında filmleri de kaçırmıyor. Favori aksesuarları ise broşlar ve fularlar. Ayrıca yeni mekanlar keşfetmeyi ve floral desenleri de çok seviyor.

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