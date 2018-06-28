İçeriğinde SPF Bulunduran Dudak Ürünleri

Cildinizi güneşten korurken dudaklarınızı da unutmayın! İşte içeriğinde güneş koruma barındıran en iyi dudak ürünleri:

SuperGoop Perk Up! Lip and Cheek Treat SPF 40

Bu küçük kompakt ürün SPF 40 oranı ve tonuyla makyaj çantamızın vazgeçilmezlerinden olacak gibi duruyor.

Neutrogena MoistureShine Lip Soother SPF 20

Bu gloss tam anlamıyla sıcak havalar için yapılmış. SPF 20 koruması ve içeriğindeki nem verme etkili salatalık ve gliserin ile mutlaka bu yaz edinmeniz gerekenler arasında.

Sephora Collection Rouge Balm SPF 20

Tam bir ruj ya da lip balm diyemeyiz ancak ikisinin harika bir kombinasyonu olduğunu söylemek mümkün. SPF 25 koruması da cabası!

Kiehl’s Butterstick Lip Treatment SPF 25

Limon yağı, hindistan cevizi yağı ve SPF 25 ile tamamlanan formülüne ek olarak 12 saatlik kalıcılığı ile de vazgeçilmezlerimiz arasında yer alacak gibi.

Fresh Sugar Punch Tinted Lip Treatment Sunscreen SPF 15

Bangkok’un egzotik meyvelerinden ilhamını alan pek çok rengi olan bu lipstick; soft bir etki bırakıyor. Aynı zamanda antioksidan etkisi de var.

Shiseido Sun Protection Lip Treatment SPF 35

Favori lip gloss ya da rujlarınızın altına kullanabileceğiniz yüksek koruma faktörülü bir dudak bakım ürünü.

Perricone MD No Makeup Lipstick

Bu anti-aging etkili ürün; kusursuz bir nemlendirme de sağlıyor.