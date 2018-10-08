İdeal Sabah Cilt Bakım Rutini Nasıl Olmalı?

 

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Gün içerisinde çok fazla toza ve dış etkene maruz kalan cildimize sabahları doğru şekilde bakım uyguladığımız takdirde bu olumsuz etkileri minimuma indirebilmek mümkün.

İlk Adım: Temizlik

Yüzümüzü ılık suyla yıkayarak kan dolaşımını harekete geçirmeliyiz. Ölü hücrelerden arındırmak için peeling etkili ürünlerle de temizlik adımını tamamlayabilirsiniz.

İkinci Adım

Bir diğer adım ise isteğe ve ihtiyaca bağlı olarak cilde nem takviyesi yapmak olacak. Dilerseniz nemlendirici kremlerle, dilerseniz ve özellikle vaktiniz varsa nemlendirici etkili kağıt maskelerle cildinizi neme doyurabilirsiniz. Özellikle kuru bir cilt tipine sahipseniz bu adımı atlamamanızı öneririz.

Göz çevresi de cilt bakımınızda es geçmemeniz gereken bir nokta. Antioksidan özellikli göz kremi ürünler bu konuda yardımınıza koşacak.

Üçüncü Adım

Son adım ise cildi korumaktan geçiyor. Güneş ışınlarının cildi erken yaşlandırma ve kırışıklık-leke gibi oluşumlara olan etkisi göz ardı edilemez. Bunun için cilt tipinize ve mevsime uygun faktörde güneş koruyucuları cilt bakım rutinimizin önemli bir adımını oluşturuyor.

 

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