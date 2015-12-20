İDİL’İN İLK SINGLE’I ‘Bİ KARŞILAŞSAK’ ÇIKTI!





Müzik öğretmeni bir baba ve resim öğretmeni bir annenin çocuğu olarak İzmit’te dünyaya geldi. Müzik dolu bir evde büyüdü. Çocukken, babasının çalıştırdığı halk oyunları ekiplerinin tüm çalışmalarına katılır, yarışmalara onlarla beraber giderdi. Daha sonra kendisi de ilköğretim yıllarında halkoyunları oynadı. Ayrıca okul korosunda yer aldı.

İlk bestesini lisedeyken yaptı.Kocaeli Körfez Fen Lisesi yatakhanesinde, morali bozuk oda arkadaşlarını neşelendirmekti amacı. Daha sonra gerisi geldi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde okurken kurduğu grubu Versus ile müziğe profesyonel olarak ilk adımlarını attı.İlk konserini Versus grubuyla Boğaziçi Ünv. Taşoda Konserlerinde verdi. Güney kampüste sahne aldığı o gece o kadar büyülüydü ki, bir daha asla müzikten kopamayacağını anladı. Bronx’ta sahne aldığı yıllarda daha sonra birlikte çalışacakları Gripin grubu üyelerinden Arda İnceoğlu ve İlker Baliç’le tanıştı.

Üniversiteden sonra reklam sektörüne girdi.Türkiye’nin önde gelen reklam ajanslarında marka stratejisti ve strateji direktörü olarak görev aldı. İlk single’ı ‘Bi Karşılaşsak’ın söz ve müziği İdil’e ait.Şarkının aranjesini Arda İnceoğlu ve İlker Baliç yaptı.Yönetmen koltuğunda ise Ömer Yusuf Çelikel var.

‘Bi Karşılaşsak’ Ünlü Mamuller etiketi ile sizlerle! Şarkıyı tüm dijital platformlardan dinleyebilir, klibini youtube’dan izleyebilirsiniz.



