İhtiyacınıza ve Kirpiklerinize Uygun En İyi Maskaralar
Mikro Fırça
Özellikle alttaki küçük kirpikler için bulaşma ihtimalini minimuma indiren küçük fırçalı maskaralara bayılıyoruz!
Önerimiz: It Cosmetics Tightline 3-in-1 Black Primer – Eyeliner – Mascara
Skinny Fırça
Sadece kirpiklerinizi belirginleştirmek istediğinizde hızlı bir çözüm sunacaktır.
Öneriyoruz: NYX The Skinny Mascara
Tombul fırça
Kim tombul fırçalı maskaraları sevmez ki? Kirpiklerinize ekstra hacim ve kalınlık sağlayan bu fırçalar, tek katta sonuç veriyor.
Öneriyoruz: Charlotte Tilbury Full Fat Lashes
Kıvrık Fırça
Bu tarz fırçalar; kirpiklerinize doğal bir kıvrım verecektir.
Öneriyoruz: Clinique High Impact Curling Mascara
Düz fırça
Klasik fırça modelindeki bu maskaralar; daha çok kirpiklere hacim vermek için kullanılıyor. Alt kirpiklerinize de uygulayabilirsiniz.
Öneriyoruz: Tarte Lights, Camera, Lashes 4-in-1 Mascara
Waterproof Maskara
Yağmurda bile etkisini kaybetmeyen maskaralardan bahsediyoruz. Hatta ağlama sonrası bile! Mineral yağ ve wax içeren formülleri ile tüm koşullarda kalıcılık sağlıyor.
Öneriyoruz: M.A.C. In Extreme Dimension Waterproof Mascara
Dağılmayan Maskara
Saatlerce, tüm hava koşullarında kalıcılık sağlayan bu maskara; unutup gözünü ovuşturanlar için de kontrol sağlıyor.
Öneriyoruz: Estee Lauder Double-Wear Zero Smudge Lengthening Mascara
Kıvıran Fırça
Kirpiklerinizi maksimum derecede kıvıran bu fırçalar; kirpik kıvırıcıyı bir köşeye atmanızı sağlıyor.
Öneriyoruz: Dior Diorshow Iconic Overcurl Mascara
Hacim veren maskara
Daha kalın ve dolgun kirpikler için bu tarz yüksek pigmentli maskaralar kullanmalısınız.
Öneriyoruz: L’Oreal Paris Voluminous Lash Paradise Washable Mascara
Uzatma Etkili Maskara
Fiber fırçalarda daha iyi sonuç veren uzatma etkisi; takma kirpik efekti yaratıyor.
Öneriyoruz: Benefit They’re Real! Lengthening Mascara