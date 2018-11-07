İhtiyacınıza ve Kirpiklerinize Uygun En İyi Maskaralar

 

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İhtiyacınıza ve Kirpiklerinize Uygun En İyi Maskaralar

Mikro Fırça

Özellikle alttaki küçük kirpikler için bulaşma ihtimalini minimuma indiren küçük fırçalı maskaralara bayılıyoruz!

Önerimiz: It Cosmetics Tightline 3-in-1 Black Primer – Eyeliner – Mascara

 

Skinny Fırça

Sadece kirpiklerinizi belirginleştirmek istediğinizde hızlı bir çözüm sunacaktır.

Öneriyoruz: NYX The Skinny Mascara

Tombul fırça

Kim tombul fırçalı maskaraları sevmez ki? Kirpiklerinize ekstra hacim ve kalınlık sağlayan bu fırçalar, tek katta sonuç veriyor.

Öneriyoruz: Charlotte Tilbury Full Fat Lashes

Kıvrık Fırça

Bu tarz fırçalar; kirpiklerinize doğal bir kıvrım verecektir.

Öneriyoruz: Clinique High Impact Curling Mascara

Düz fırça

Klasik fırça modelindeki bu maskaralar; daha çok kirpiklere hacim vermek için kullanılıyor. Alt kirpiklerinize de uygulayabilirsiniz.

Öneriyoruz: Tarte Lights, Camera, Lashes 4-in-1 Mascara

 

Waterproof Maskara

Yağmurda bile etkisini kaybetmeyen maskaralardan bahsediyoruz. Hatta ağlama sonrası bile! Mineral yağ ve wax içeren formülleri ile tüm koşullarda kalıcılık sağlıyor.

Öneriyoruz: M.A.C. In Extreme Dimension Waterproof Mascara

Dağılmayan Maskara

Saatlerce, tüm hava koşullarında kalıcılık sağlayan bu maskara; unutup gözünü ovuşturanlar için de kontrol sağlıyor.

Öneriyoruz: Estee Lauder Double-Wear Zero Smudge Lengthening Mascara

Kıvıran Fırça

Kirpiklerinizi maksimum derecede kıvıran bu fırçalar; kirpik kıvırıcıyı bir köşeye atmanızı sağlıyor.

Öneriyoruz: Dior Diorshow Iconic Overcurl Mascara

Hacim veren maskara

Daha kalın ve dolgun kirpikler için bu tarz yüksek pigmentli maskaralar kullanmalısınız.

Öneriyoruz: L’Oreal Paris Voluminous Lash Paradise Washable Mascara

Uzatma Etkili Maskara

Fiber fırçalarda daha iyi sonuç veren uzatma etkisi; takma kirpik efekti yaratıyor.

Öneriyoruz: Benefit They’re Real! Lengthening Mascara

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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