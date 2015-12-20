İKİ FİLMLE YILIN EN ÇOK KAZANAN OYUNCUSU SCARLETT JOHANSSON OLDU



Scarlett Johansson’ın en çok kazanan oyuncular listesinin vazgeçilmez isimlerinden biri olmasına alışkınız ama durum bu sefer biraz farklı!

2016 yılında iki filmde başrolde oynadı ve çok güçlü görünen rakiplerini de geride bırakarak rakipsiz bir şekilde yılın en çok kazanan oyuncusu ünvanını kucakladı.

Forbes dergisinin açıkladığı rakamlara göre 1,2 milyar dolarlık bir rakamla Scarlett Johansson, 2016’ya damgasını vurdu.

Oynadığı filmleri şöyle bir hatırlayalım. “Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı” / Captain America: Civil War ve Hail, Caesar!

Forbes dergisi bu rakamları, global bilet satışına göre hesaplıyor. Peki, bu liste Scarlett Johansson, kimleri geride bıraktı dersiniz?

1. Scarlett Johansson (1.2 milyar dolar)

2 Chris Evans (1.15 milyar dolar), Robert Downey Jr. (1.15 milyar dolar)

4. Margot Robbie (1.1 milyar dolar)

5. Amy Adams (1.04 milyar dolar)

6. Ben Affleck (1.02 milyar dolar)

7. Henry Cavill (870 milyon dolar)

8. Ryan Reynolds (820 milyon dolar)

9. Felicity Jones (805 milyon dolar)

10. Will Smith (775 milyon dolar)