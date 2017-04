İKİNCİ HAYATIN TEK BİR HAYATIN OLDUĞUNU ANLADIĞINDA BAŞLAR

39 yaşındaki Camille, Paris’in bir banliyösünde araba kazası geçirir. Telefonu çekmeyince yakınlardaki bir eve sığınır ve ev sahibi Claude’la tanışır. Kazayı haber vermek için eşini arar ama eşinden beklediği ilgiyi göremeyince kendini tutamayıp ağlamaya ve Claude’a anlatmaya başlar: Görünüşte her şeye sahip olduğunu (eş, çocuk, iş) ama mutlu olmadığını; evliliğinde aşkın, işinde hevesinin kalmadığını, 9 yaşındaki oğluyla ilişkisinin kötü olduğunu anlatır. Claude da “Bu Batılıların sorunu: Akut rutinizm. Yani her şeye sahip olup mutlu olamama sorunu. Al kartımı beni ara, ben bir rutinoluğum (bunun yeni, pek bilinmeyen bir uzmanlık alanı olduğunu söyler) sana yardım edeceğim.” der. Kadın birkaç gün düşünür ama hayatının daha iyiye gitmeyeceğini fark edince Claude’un yardım teklifini kabul eder. Claude; psikoloji, felsefe, koçluk alanlarından beslenen yöntemi uygulamaya başlar ve süreç boyunca Camille’e sürpriz yerlerde randevular verir. Her randevuda Camille’e mutsuz olduğu şeyleri değiştirebilmesi için gereken bilgi ve deneyimi kazandırır. Böylece yeni şeyler öğretir ve onun hayallerine, istediği hayata doğru yol almasını sağlar. En sonunda Camille, yapmak istediği her şeyi gerçekleştirmiş, hayallerindeki hayata kavuşmuştur. Claude son bir randevu daha verir ve bir sırrı olduğunu söyler. Camille bu sırrı duyunca şoke olacaktır!