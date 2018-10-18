İkonik Klasik Parçaları Sezon Trendlerine Göre Kombinlemenin Sırları

 

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Yılın o beklenen zamanı geldi ve buralar sonbahar rüzgarıyla esmeye başladı! (Tabii yaz sevdalısı olanlar için bu iyi bir haber değil.)

Sonbahar, çok fazla yenilikle geldi ve ilk iş olarak da alışveriş listelerimizi güncelledi. İşte tam da bu kısıma dikkat çekiyoruz. Sadece bir sezondan daha fazlasında hayatınızda kalacak olan parçalara ve trendlere yatırım yapmak işin püf noktası bildiğiniz üzere.

Bu alışveriş felsefesiyle ilerledikten sonra şık ve göz alıcı stilinizin tesadüf olmadığının altını çizebilirsiniz. O zaman ilk yol yatırım parçaları belirlemekten geçiyor.

Kusursuz sonbahar stili için önerimiz olan klasik ve ikonik parçalarla, doğru kombinleri de yaparak son noktayı koyabilirsiniz. Bizim bu listeyi yaparken, zamansız duruşu açısından, ilham kaynağımız TOMMY HILFIGER Sonbahar 2018 Kadın Giyim Koleksiyonu oldu. Bu sezon parlamak istiyorsanız eğer kesinlikle doğru yerdesiniz.

Klasiklerin Karışımı

Trençkot, “yatırım parçalar” listesindeki yerini sağlam bir şekilde korumaya devam ediyor. Unutmayın; klasik trençkotunuzun, Glen ekose detaylarla daha da şık bir görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz.

İdeal Sonbahar Kombini

Sonbaharı o mükemmel ceket olmadan geçirmek mümkün değil elbette. Zamansız bir ceket seçimi yaparken; uzun ve sade hatları olan aynı zamanda asker esintili cesur detaylara sahip parçalara göz atmanızı tavsiye ederiz.

“Daha da Güçlüyüm”

Bu ses, güçlü görünümlerden vazgeçemeyen hepimizin sesi. Elbette ki blazer ceket, bu cümlenin diğer öznesi. Şık dikimli ekose desenli bir blazer ceket, sofistike duruş için garantici yaklaşım olacak.

Tüm Sezonların Vazgeçilmezi

Bomber mont olmadan bu sezon geçer mi? Aradığınız cool ve şık stilin anahtarı tam da bu başlıkta. Çizgili jakar kumaş ile sportif bir stil kazanan bomber mont, adeta tam bir yenilikçi zaman yolcusu.

Vazgeçilmezimiz Olan “Sıcacık” Parçalar

İçimizi ısıtan ve stilimizden de ödün vermemizi engeleyen parçaların vazgeçilmezi olan pelüş ceketleri, blok renkli trikoyla kombinleyip mükemmel şıklığın peşinde düşebilirsiniz.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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