İkonik Moda Evi Versace Satılıyor Mu?

İkonik İtalyan Modaevi Versace’nin Salı günü satılacağı konuşuluyor.

2 milyar Euroya (yaklaşık 2.4 milyar dolar) satılacağı konuşulan markanın alıcıları arasında Jimmy Choo ve Tiffany & Co‘nun adı geçse de en güçlü adayın Michael Kors olduğu belirtiliyor.

Versace cephesinden ise bu dedikodulara dair henüz bir açıklama gelmiş değil.

Medusa başı logosuyla tanınan Versace markasının hisselerinin yüzde 20’si 2014’te ABD’li özel sermaye şirketi Blackstone’a satılmıştı. Yüzde 80’lik hisse ise Versace ailesinin elinde bulunuyor.

Versace, 1978’de Donatella Versace’nin ağabeyi olan ve 21 yıl önce öldürülen moda tasarımcısı Gianni Versace tarafından kurulmuştu.