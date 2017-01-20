İKONİK OLMAYA ADAY BİR PARFÜM; KENZO WORLD



KENZO‘nun kreatif direktörleri Carol Lim ve Humberto Leon, moda vizyon­larını yansıttıkları ilk parfümleriyle karşımızda!

Hayal ettikleri Kenzo dünyasının cesur, spontane, şaşırtıcı, eğlenceli ve renkli duruşunu; KENZO

WORLD’un özgür, sıradışı ve yaratıcı ruhuyla birleştiren Carol Lim ve Hum­berto Leon, tek bir KENZO dünyası yaratarak yepyeni bir parfüm deneyi­mi sunuyor.



Hikaye Carol Lim’in, Hum­berto Leon ile tanıştığı Berkeley Üniversitesi’nde başlıyor. Kore kökenli bir Amerikalı olan Carol Lim ile yarı Çinli yarı Peru-Amerikalı Hum­berto Leon film yapımcıları, müzisyenler, şefler ve aktörlerden oluşan geniş ve kültürel açıdan zengin çevrelerinin de katkısıyla güçlü ve benzer özelliklerini keşfediyorlar.

Alışılagelmişin dışında hareket eden Los Angeles yerlisi ikili 2011’de Pa­ris’e geldiklerinde, Kenzo Takada tarafından 1970’te kurulan, KENZO markasını yeniden canlandırıyorlar. Markanın kökenlerine sadık

kalarak marka geleceğini tasarlayan ikiliden Humberto; “Bizim seçilme sebebimiz tıpkı, Kenzo Takada gibi yaptığımız her şeyi bir hikaye ile yapmamızdan kaynaklanıyor; biz onun başlattığı akımı devam ettiriyoruz.

“Biz yepyeni bir enerji ve yeni bakış açıları ile aynı yolda yürüyoruz.” diye yorumluyor.

Carol ise “Yıllardır Kenzo için çalışan herkes, ilk yaptığımız show’dan sonra Kenzo enerjisini geri getirdiğimizi söylediklerinde çok mutlu olduk.” diye ekliyor.

2013 Sonbahar – Kış koleksiyonu için Carol Lim ve Hum­berto Leon tarafından tasarlanan ikonik “GÖZ” motifi herkesi kendine aşık ederek Kenzo dünyasının sembolü haline geliyor. İkili “Her şeyi gören göz, koleksiyonun önemli bir izi; bu motif üçüncü gözün kuvvetine ve manevi koruma anlamına da atıfta bulunuyor” diyerek motifle ilgili düşüncelerini açıklıyorlar. “Göz”ün ifade ettiği derin anlamı ve kendi dünyamızı kişiselleştirebilmeyi sağlayan bu sembolü yorumlamayı çok sevdik.” diye vurguluyor Carol Lim.

Bu sezon KENZO koleksiyonunun en tanınmış moda simgelerinden biri olan “GÖZ” koku evreniyle buluşuyor.



Çarpıcı parfüm şişesi mat siyah, pembe altın ve yon opal tonlarıyla KENZO modasının eşleşmesini hatırlatıyor. İkonik KENZO “Kalifornia” çantalarından esinlenen “gommato” mat siyah kapak, “THE EYE” mücevher koleksiyonundaki metallere atıfta bulunan pembe altın yuvarlak aksesuar ve buzlu cam dokusuyla tasarlanan parfüm şişesi tüm dikkat çekici görsel estetiği ile karşımıza çıkıyor. Ön yüzünden ya da üstten bakıldığında gizemli ve büyüleyici olan GÖZ şeklindeki şişe, ikonik şişe tasarımları arasında yerini almayı bekliyor.

KENZO yeni kokusunu, kuraldışı yaratıcılığıyla ünlü parfümör Francis Kurkdjian’a emanet ediyor. Henüz 15 yaşındayken gelmek istediği noktanın hayalini kuran Kurkdjian, ilk uluslararası başarısının 25 yaşında yaşamış.

Francis Kurkdjian couture dünyasıyla aile vasıtasıyla tanışıyor. Francis; türleri, stilleri ve malzemeleri harmanladığı geleneksel olmayan yaklaşımıyla alanındaki öncüler arasında yerini alıyor. Francis Kurkdjian imzası taşıyan KENZO WORLD’ün çiçeksi açılımı, taç yapraklardan buketlere tatlı patlamalarla dalgalanarak yayılıyor; canlı bir parıltı izi bırakan sarhoş edici kaya nektarıyla kullanıcılarına eşsiz bir koku sunuyor.

Kurkdjian, bu kokuyu gerçek bir çiçek patlaması olarak tasarlamış; her çiçek bambaşka bir yönü ile ortaya çıkıyor. Hayali bir buket oluşturur gibi Şakayık, Mısır Yasemini’nin “kırmızı meyve tonlarına” eşlik ediyor.



