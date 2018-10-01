İkonikleşmiş 11 Vintage Porno Filmi

Vintage porno film izlemekten hoşlananlar için mükemmel bir liste tam karşınızda.

Mona the Virgin Nymph (1970)

İlk modern porno filmlerden olan Mona the Virgin Nymph, annesine, evlenene kadar bakire kalacağına saöz veren Mona’nın hikayesini anlatıyor.

A Dirty Western (1975)

Film, nadir olarak çekilen birkaç Western pornosundan biri.

Debbie Does Dallas (1978)

Film, profesyonel bir amigo olmayı hayal eden küçük bir kasaba kızının klasik hikayesini anlatıyor. Debbie ve amigo arkadaşları seyahat için ödeme yapmalarını sağlayacak bir seks hizmetine başlıyorlar.

Insatiable (1980)

Film, doyumsuz cinsel iştahı olan zengin model Sandra Chase’in hikayesine yer veriyor.

Café Flesh (1982)

Açlık Oyunları’nın erotikleşmiş hali bu filmde karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Nükleer bir kıyamet sonrası, film, nüfusun yüzde 99’unun, seks yapmaya çalıştıklarında şiddetli bir şekilde hasta olan “seks negatifleri” olduğu bir dünyada gerçekleşir.

Andy Warhol’s Blue Movie (1969)

Daha az porno, daha çok erotik öğeler içeren Andy Warhol’s Blue Movie, döneminin önemli yapımlarından biridir.

2069: A Sex Odyssey (1974)

2069: A Sex Odyssey, bir grup erkeği korumak için seks yapmak isteyen Venüs’liler hakkında bir film.

Flesh Gordon (1974)

Bu film, porno filmlerinde “sexploitation” kategorisine giriyor yani azami çıplaklık ve düşük bütçe anlamına geliyor. Gezegen Porno’sunda geçen hikayede kötü adamlarla mücadele etmek için seks ışınları kullanılmakta.

Behind the Green Door (1972)

Küçük bir bütçeyle çekilen ve 1 milyon dolar kazanarak büyük bir başarı yakalayan filmde, bir kadının bir seks kulübünde geçirdiği zamana yer veriliyor.

Nude on the Moon (1961)

Aydaki çıplaklar kolonisi hakkında dümdüzdür, bu yüzden kesinlikle birer erotika olarak nitelendirilir.

The Opening of Misty Beethoven (1976)

Bir seksolog hakkında olan film, en ikonik ve klasik yapımların başında geliyor.