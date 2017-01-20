İLİŞKİNİZE HEYECAN KATACAK 4 TAVSİYE

Monotonlaşan ilişkinize renk katmak ve aşka daha fazla eğlence katmak için bu 4 tavsiyeyi değerlendirmelisiniz.

Üzerinden zaman geçtikçe ilişkinizde bazı şeyler silinebilir ya da eski heyecanı bir türlü yakalayamayabilirsiniz. Bazen kötü giden ya da ilerlemeyen şeylere, küçük müdahalelerde bulunarak ve yeni sayfalar açarak işleri istediğiniz noktaya doğru ilerletebilirsiniz. Bu küçük tavsiyeler, partnerinizle geçirdiğiniz vakitlerin kalitesini artıracak ve çok daha huzurlu bir ilişki yaşamanıza yardımcı olacak.

