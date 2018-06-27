“İlk Bakışta Aşk” Filmleri Netflix’te

Esas kızla esas oğlanın karşılaştığı ve büyülü aşkın başladığı o ilk anlar… Romantik komedilerin olmazsa olmazı olan bu klasik sahnelere en yeni örnekler yaz boyunca Netflix’e eklenecek!

Kaderin ağlarını ördüğü, esas kızla esas oğlanın karşılaşmalarına tanık olduğumuz o ilk sahne, tüm aşk hikayelerinin, her romantik komedinin olmazsa olmazı! O anlar ki bazen komik, bazen tuhaf ama illa ki unutulmaz! Çoğu romantik komedi tutkunu için de bu “ilk bakışta aşk” anları filmin en iyi anı.

Siz de romantik anlara kapılmak istiyorsanız, tek yapmanız gereken Netflix’inizi açıp kendinizi akışa bırakmak. Çünkü bu yaz Netflix’te bol bol aşk hikayesi karşınıza çıkacak!

Bu romantik listeye, Netflix filmlerindeki ilk bakışta aşk anlarından oluşan aşağıdaki özel videoyla başlıyoruz.

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İbiza. Şimdi yayında.

Bir iş toplantısı için İspanya’ya gönderilen Harper’ın parti delisi arkadaşları onun peşine takılır ve ünlü bir DJ ile kaçamak yaşaması için onu ikna eder.

Patronlara Tuzak. Şimdi yayında.

İki bitkin asistan, işkolik patronlarını bir oyun çevirerek birbirlerine aşık etmek için iş birliği yapar.

Delidolu. Şimdi yayında.

Elle’in ilk öpücüğü, lisedeki en çekici oğlanla arasında yasak bir aşka yol açar ve en yakın arkadaşıyla ilişkisini tehlikeye atar.

Alex Strangelove. Şimdi yayında.

Lise öğrencisi Alex Truelove’ın bekaretini kız arkadaşı Claire ile kaybetme planı, Elliot ile tanışmasıyla beklenmedik bir hal alır.

Us & Them. 22 Haziran’da Netflix’te.

İki yabancı bir trende karşılaşır ve ilişkileri zamanla gelişir. Ayrı düştüklerinde hislerinin muhasebesine girişirler.

The Guernsey Literary and Potato Peel Society. 10 Ağustos’ta Netflix’te.

Bir yazar, Guernsey sakinlerinin 2. Dünya Savaşı’nda kurdukları edebiyat kulübü hakkında yazmaya karar verir ve olaylar gelişir.

Sevdiğim Tüm Erkeklere. 17 Ağustos’ta Netflix’te.

Lara Jean’in hayali aşk hayatı, erkeklere yazdığı mektupların gizemli bir şekilde gönderilmesiyle kontrolden çıkar.

Sierra Burgess is a Loser. 7 Eylül’de Netflix’te.

Liseli Sierra, aşık olduğu oğlanı elde etme umuduyla daha popüler bir kızla iş birliği yapar. Eylülde