IMMY – SUKI WATERHOUSE KARDEŞLERİN BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN STİLİ



Ünlü kız kardeşlerin hem özel hayatlarında hem de iş dünyasında yakaladıkları uyumu hayran hayran izlememek ne mümkün.

Model ve oyuncu Suki Waterhouse da, “kardeşim olmadan asla” çizgisinde ilerlemeye başlayan ünlülerden olarak karşımızda.

Kız kardeşi Immy Waterhouse ile birlikte reklam projelerinde de yer almasının yanı sıra, davetlere de birlikte katılan Waterhouse kardeşlerin stillerini yakın markaja aldık.

Birbirlerini tamamlayan ve uyumlu bir stil tercih eden Waterhouse kardeşleri, sizin de takibe almanızı öneririz.