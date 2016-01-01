IMOGA ART SPACE; KUZGUNCUK-İDİL ÜSTÜNEL “ŞAKAYIK HALLERİ”



Imoga Art Gallery, 2–22 Aralık tarihleri arasında İdil Üstünel “Şakayık Halleri” isimli resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Nilgün Sabar yorumunda “Yeşil, çiçeksi şakayık ilkbahar sabahında yemyeşil çicek açar, bu muazzam büyülü koku insanları hayal alemine götürür (alıntı), iyileştirir, kötü ruhları kovar, aşkın ve mahçubiyetin temsilcisidir. Gizil hayatın güzelliklerini temsil eder, bolluk ve mutluluk doludur.

İdil Üstünel ‘in çiçek resimlerinin spesifik olarak bu konuyu işlemesi elbetteki tesadüfi değildir. Sevginin, aşkın, yumuşaklığın ve derinliğin sembolü şakayık, İdil Üstünel’in resimlerinde sanatçının doğasındaki benzer özelliklerle flört eder ve bizi romantik bir filmin en aşk dolu sahnesine bakan bir seyirci hissiyatına sokar, bu hipnotik etki, şakayığın büyüleyici kokusu ile bütünleşir ve baharı aydınlatır.” şeklinde ifade etmektedir.

Sanatçının 20 eserinin bulunduğu “Şakayık Halleri” isimli sergi 22 Aralık 2017 tarihine kadar Kuzguncuk IMOGA ART SPACE ‘de izlenebilecektir.

IMOGA ART SPACE

Kuzguncuk Mah. İcadiye Cad. No:42/A Üsküdar İstanbul

Telefon: 0535 608 87 09

www.imoga.org

