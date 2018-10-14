İnce Telli Saçlar İçin Bakım Önerileri

 

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İnce telli saçlarınız varsa bakım konusunda dikkat etmeniz gereken birkaç önemli konu olduğunu da es geçmeyin.

İşte ince telli saçlara dsahip olan kişilerin dikkate alması gereken adımlar.

Temizleme

İnce telli saçlar hakkında ilk gerçek şu ki; kolayca yağlanmaya eğilimleri yüksektir. Bunun nedeni de; daha az gözenekli saç tipine sahip olma eğilimin olması. Bu nedenle yağ saçın üst tabakasında görülebilir.

Unutulmamalı ki, bu durum doku seviyesine bağlı olarak değişir. Saçınızı ne kadar sık ​​yıkadığınıza bakmadan, aynı anda, fazla saç bakım ürünü kullanmak da bu duruma yol açabilir.

Kesim

İnce telli saçalrın, şekle girme konusunda büyük hassasiyet taşıdıkları ortada. Fakat bu gerçek, doğru kullanıldığında da saçınızın en büyük gücü olabilir.

Saç kesimi konusunda şu öneriye kulak verebilirsiniz.

Yumuşak, ince tabakalar. Şunu da unutmayın, kuaförünüze ne istediğinizi anlaşılır bir şekilde anlatmak her zaman için en önemli konulardan.

Şekillendirme

Saç şekillendirme için en doğru ürünlerin deneme, yanılma yoluyla ortaya çıkacağını hatırlatalım.

Saç yağı gibi yağ bazlı ürünlerden uzak durmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Saçları ağırlaştıran ve yağlandıran etkileri akıllara gelebilir.

Saç jeli, deniz tuzu spreyi, kuru şampuan, köpük gibi tutucu özelliğe sahip ürünler ise genellikle saçları polimerler ile kaplar.

Sonuç olarak, daha ince telli saçlarınız varsa; daha az yağlı malzeme ve biraz daha tutucu özelliği yüksek ürünlere eliniz gidebilir.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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