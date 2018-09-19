Instagram, Kişiselleştirilmiş Bir Alışveriş Kanalıyla Karşımızda

Sosyal medya platformu instagram, bu yaz hikayelerde yeni bir alışveriş özelliğini test ettikten sonra artık tüm kullanıcılara ürünleri satın almanın yeni bir yolunu sunuyor.

Instagram, kişiselleştirilmiş bir alışveriş kanalıyla karşımıza çıkıyor. Yeni alışveriş özellikleri hakkında edindiğimiz ayrıntılar ise şöyle;

400 milyondan fazla Instagram hesabı, her gün hikayeler kısmını kullanıyor ve instagram, en çok görüntülenen Hikayelerin ise % 33’ünün işletmelerden geldiğini söylüyor. Önemli bir pay tabii ki. İşte tam bu noktada da instagram bu payı büyütmek için yeni adımlar atıyor.

Artık en sevdiğiniz markaların hikayelerini izlerken ve sevdiğiniz bir şeyi gördüğünüzde, daha fazla bilgi edinmek için bir ürüne hızlı bir şekilde dokunabilirsiniz.

Platforma gelen alışverişle ilgili diğer özellik, keşfet kısmındaki özel bir kanal.

Haziran ayında lanse edilen, keşfet kısmındaki konu kanalları, ilgi alanlarınıza göz atmanıza ve istediğiniz herhangi bir alana daha da derinlemesine gitmenize olanak sağlamakta.

Artık sadece alışveriş yapmak istediğinizde, takip ettiğiniz veya beğendiğiniz markalardan alışveriş yayınlarına adanmış bir kanal göreceksiniz.

Instagram bu yeni adımla şunu söylüyor özetle bize;  “En sevdiğiniz markalardan alışveriş yapmak ve ilham almak için de en iyi yer burası”.

Henüz resmi çıkış tarihi belli olmayan bu özelliği sabırsızlıkla bekliyoruz.

 

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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