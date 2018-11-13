Instagram’dan İlhamla Dolabınıza Eklemeniz Gereken Parçalar

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Instagram’da stiliyle dikkat çeken hesaplardan örneklerle sokak stilinize uyarlayabileceğiniz trend parçaları sizler için bir araya getirdik.

1# Leopar Ceket

Leopar bu sezonun en trend deseni! Simsiyah bir kombini leopar bir ceketle havalı hale getirmeye ne dersiniz?

Fotoğraf: @ariellecharnas

2# 90’lar esintili omuz çantası

90’lara dönüş aksesuarlarda da kendini gösteriyor. Bir zamanların küçük omuz çantası trendi geri döndü.

Fotoğraf: @asos_syana

3# Deri elbise

Önü düğmeli deri elbiseler yükselişte. Dolabınıza mutlaka eklemelisiniz!

Fotoğraf: @weworewhat

4# Leopar desenli elbise

Leoparın yükselişi elbiselerle başrolde. İddialı ama çok havalı olduğu kesin!

Fotoğraf: @collagevintage

5# Pilili etek

Pilili etekler her renk ve kumaşta çok moda! İster gündüz, ister gece… Dilediğiniz parçalarla bu parçayı uyarlayabilirsiniz.

Fotoğraf: @camilacoelho

6# Ekoseli yün kaban

Soğuklar korunmanın en tarz yolu kesinlikle ekose kabanlar.

Fotoğraf: @camillecharriere

7# Zincir kemer

Sıradan kemerleri unutun! Zincir kemerler bu sezonun gözde parçaları.

Fotoğraf: @matildadjerf

8# Kovboy çizmesi

Kovboy etkili çizmeler kolay yoldan stil sahibi görünmeniz için anahtar parçalar.

Fotoğraf: @sincerelyjules

9#  Tulum

Tulumları sevmeyen yok! Kombin oluşturma derdine son veren bu parçalar sezonda kurtarıcınız olmaya devam edecek.

Fotoğraf: @rocky_barnes

10# Kadife takımlar

Kadife kışa en yakışan dokulardan. Kadife takımları birlikte veya parçaları ayrı ayrı kullanarak stil sahibi görünebilirsiniz!

Fotoğraf: @lisa.aiken

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş
Benzer Konular

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • 30. yaşımızı kutladığımız kasım sayımızda; ilk günden bugüne tüm Marie Claire kapakları sizi bekliyor. ✨ Bu zaman yolculuğunun etkileyici kapak yıldızlarından biri de; Duygu Dikmenoğlu. Soldan sağa sırayla yıllar; Kasım 1997-Aralık 1997-Nisan 1998-Eylül 1999-Ekim 2000 #marieclairetr #duygudikmenoglu
    1
  • Sıcak tonlarda sokak stili > soğuk havalar #marieclairetr #streetstyle #💨
    2
  • - Bir süper gücün olsaydı bu ne olurdu? - İstediğim bilgileri beynime kopyalamak. Çünkü çok unutkanım. ✨ Kapak yıldızının Burcu Biricik olduğu ve 30. yaşımızı kutladığımız kasım sayımızı kaçırmayın. #marieclairetr #burcubiricik #bakmaoku #hepbenimle @burcubiricik @handetokmak Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @koraybirand Moda Editörü: @ceylanatinc Fotoğraf Asistanları: @sonertunca @mertabedan @baristeksan Moda Editörü Asistanları: @atahankucukatalay @aydinsiila Saç: @ibrahimzengin Saç Asistanı: @aykutykaya Makyaj: @ecekaragulle_ Makyaj Asistanı: @cireneroz Prodüksiyon Amiri: @gunkutaltun
    6
  • Pazartesi hakkında düşüncelerimiz. 🤦🏻‍♀️ Bizimle aynı düşünceleri paylaşanlar? #monday #marieclairetr #pazartesi #princesscharlotte
    1
  • Doğum günün kutlu olsun #LeonardoDiCaprio 🖤 #44 #hbday #happybirthday #titanic #therevenant #thewolfofwallstreet #inception #catchmeifyoucan #greatgatsby
    12
  • Pazar günü ruhu!💥🥒💆🏻‍♀️ #sunday #sundaze #sundayfunday #marieclairetr
    1
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için