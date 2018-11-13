Instagram’dan İlhamla Dolabınıza Eklemeniz Gereken Parçalar

Instagram’da stiliyle dikkat çeken hesaplardan örneklerle sokak stilinize uyarlayabileceğiniz trend parçaları sizler için bir araya getirdik.

1# Leopar Ceket

Leopar bu sezonun en trend deseni! Simsiyah bir kombini leopar bir ceketle havalı hale getirmeye ne dersiniz?

Fotoğraf: @ariellecharnas

2# 90’lar esintili omuz çantası

90’lara dönüş aksesuarlarda da kendini gösteriyor. Bir zamanların küçük omuz çantası trendi geri döndü.

Fotoğraf: @asos_syana

3# Deri elbise

Önü düğmeli deri elbiseler yükselişte. Dolabınıza mutlaka eklemelisiniz!

Fotoğraf: @weworewhat

4# Leopar desenli elbise

Leoparın yükselişi elbiselerle başrolde. İddialı ama çok havalı olduğu kesin!

Fotoğraf: @collagevintage

5# Pilili etek

Pilili etekler her renk ve kumaşta çok moda! İster gündüz, ister gece… Dilediğiniz parçalarla bu parçayı uyarlayabilirsiniz.

Fotoğraf: @camilacoelho

6# Ekoseli yün kaban

Soğuklar korunmanın en tarz yolu kesinlikle ekose kabanlar.

Fotoğraf: @camillecharriere

7# Zincir kemer

Sıradan kemerleri unutun! Zincir kemerler bu sezonun gözde parçaları.

Fotoğraf: @matildadjerf

8# Kovboy çizmesi

Kovboy etkili çizmeler kolay yoldan stil sahibi görünmeniz için anahtar parçalar.

Fotoğraf: @sincerelyjules

9# Tulum

Tulumları sevmeyen yok! Kombin oluşturma derdine son veren bu parçalar sezonda kurtarıcınız olmaya devam edecek.

Fotoğraf: @rocky_barnes

10# Kadife takımlar

Kadife kışa en yakışan dokulardan. Kadife takımları birlikte veya parçaları ayrı ayrı kullanarak stil sahibi görünebilirsiniz!

Fotoğraf: @lisa.aiken