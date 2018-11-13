Instagram’dan İlhamla Dolabınıza Eklemeniz Gereken Parçalar

Instagram’da stiliyle dikkat çeken hesaplardan örneklerle sokak stilinize uyarlayabileceğiniz trend parçaları sizler için bir araya getirdik.
1# Leopar Ceket
Leopar bu sezonun en trend deseni! Simsiyah bir kombini leopar bir ceketle havalı hale getirmeye ne dersiniz?
Fotoğraf: @ariellecharnas
2# 90’lar esintili omuz çantası
90’lara dönüş aksesuarlarda da kendini gösteriyor. Bir zamanların küçük omuz çantası trendi geri döndü.
Fotoğraf: @asos_syana
3# Deri elbise
Önü düğmeli deri elbiseler yükselişte. Dolabınıza mutlaka eklemelisiniz!
Fotoğraf: @weworewhat
4# Leopar desenli elbise
Leoparın yükselişi elbiselerle başrolde. İddialı ama çok havalı olduğu kesin!
Fotoğraf: @collagevintage
5# Pilili etek
Pilili etekler her renk ve kumaşta çok moda! İster gündüz, ister gece… Dilediğiniz parçalarla bu parçayı uyarlayabilirsiniz.
Fotoğraf: @camilacoelho
6# Ekoseli yün kaban
Soğuklar korunmanın en tarz yolu kesinlikle ekose kabanlar.
Fotoğraf: @camillecharriere
7# Zincir kemer
Sıradan kemerleri unutun! Zincir kemerler bu sezonun gözde parçaları.
Fotoğraf: @matildadjerf
8# Kovboy çizmesi
Kovboy etkili çizmeler kolay yoldan stil sahibi görünmeniz için anahtar parçalar.
Fotoğraf: @sincerelyjules
9# Tulum
Tulumları sevmeyen yok! Kombin oluşturma derdine son veren bu parçalar sezonda kurtarıcınız olmaya devam edecek.
Fotoğraf: @rocky_barnes
10# Kadife takımlar
Kadife kışa en yakışan dokulardan. Kadife takımları birlikte veya parçaları ayrı ayrı kullanarak stil sahibi görünebilirsiniz!
Fotoğraf: @lisa.aiken