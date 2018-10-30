Instagram’ın Kraliçesi Artık Selena Gomez Değil!

Üç yıldır Instagram’daki en çok takipçiye sahip olan Selena Gomez; geçtiğimiz gece tahtını kaybetti. Üstelik bir pop yıldızına değil!

Selena Gomez’i takipçi sayısı ile geçen isim; dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo oldu. Ronaldo 144 milyon 413 bin 258 rakamına ulaşan takipçi sayısı ile şu anda Instagram’da en çok takip edilen isim.

Ronaldo ve Gomez’i ise listede Ariana Grande (Takipçi Sayısı: 132 milyon 385 bin 554), Kim Kardashian (Takipçi sayısı: 120 milyon) ve Beyonce (Takipçi sayısı: 119 milyon) takip ediyor.