Instagram’ın Yakın Arkadaşlarınızı İlgilendiren Yeni Özelliği

Instagram güncellemelerini heyecanla bekleyenler için güzel haber var.

Hikayeleri yalnızca belli bir grup ile paylaşmayı sağlayan “Yakın Arkadaşlar” özelliğini kullanıma sunuldu.

Bazı özel anlarını herkesle paylaşmak istemeyenler için uzun zamandır beklenen bu özellik biçilmiş kaftan adeta. Daha kişisel anlarınızı yalnızca kendi seçtiğiniz küçük bir grup ile paylaşmanız mümkün.

Instagram’da Yakın Arkadaşlar Listesi Nasıl Oluşturulur?

Yakın arkadaşlar listesini oluşturmak için, profil sayfasındaki menüden “Yakın Arkadaşlar” seçeneğine tıklamak ve kişi eklemek gerekiyor.

Hikaye paylaşırken yalnızca yakın arkadaşlar listesiyle paylaşma seçeneğini göreceksiniz. Birinin yakın arkadaşlar listesinde olup hikayeleri görüntülerken ise insanlar yeşil bir ikon görecek.