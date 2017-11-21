INSTAGRAM’IN YENİ GÜZELLİK TRENDİ: YÜZDE GALAKSİ ETKİSİ

Gün geçmiyor ki Instagram’ı yeni bir güzellik trendi ele geçirmesin. Bu kez trendin adı ise “galaxy sunset highlight.”
İlhamını galaksi ve gün batımı tonlarından alan bu görünüm oldukça iddialı ışıltısıyla Instagram güzellik gurularının hesaplarını ele geçirmiş durumda.
I GOT FEATURED IN @allure FOR THE SECOND TIME⭐️ HIGHLIGHT TIP: Blow out highlight using bright colours to create a sunset or galaxy effect depending on how much glitter you use 🌌🌅 #anastasiabeverlyhills #artistcouture #nikkietutorials #hudabeauty #makeupmemes #undiscovered_muas #highlighter #modernrenaissance #glowkit #sunset #fentybeauty #fenty #trophywife @fentybeauty @bhcosmetics @anastasiabeverlyhills @morphebrushes @limecrimemakeup
Bu trendin arkasındaki beyin ise ünlü Instagram güzellik gurusu @thestudyofmakeup yarattığı akım için şöyle diyor: ” Galaxy sunset highlight; turuncu, mor, pembe ve beyaz tonları karıştırarak yarattığım galaktik bir gökkuşağı efekti. Tabii ki sim eklemeyi de unutmuyoruz!”
Bu iddialı trendi parti sezonunda denemek için sabırsızlanıyoruz!