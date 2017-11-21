INSTAGRAM’IN YENİ GÜZELLİK TRENDİ: YÜZDE GALAKSİ ETKİSİ





Gün geçmiyor ki Instagram’ı yeni bir güzellik trendi ele geçirmesin. Bu kez trendin adı ise “galaxy sunset highlight.”

İlhamını galaksi ve gün batımı tonlarından alan bu görünüm oldukça iddialı ışıltısıyla Instagram güzellik gurularının hesaplarını ele geçirmiş durumda.

Bu trendin arkasındaki beyin ise ünlü Instagram güzellik gurusu @thestudyofmakeup yarattığı akım için şöyle diyor: ” Galaxy sunset highlight; turuncu, mor, pembe ve beyaz tonları karıştırarak yarattığım galaktik bir gökkuşağı efekti. Tabii ki sim eklemeyi de unutmuyoruz!”

I really did drop out of Harvard to work on my highlighter game. What one do you like best? Natural 🌻 glowing ✨ or blinding @thestudyofmakeup’in paylaştığı bir gönderi ( 21 Kas 2017, 09:57 PST )

Bu iddialı trendi parti sezonunda denemek için sabırsızlanıyoruz!

