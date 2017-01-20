INTIMISSIMI KADIN GÜCÜNÜ ÖN PLANA ÇIKARAN REKLAM KAMPANYASINI BAŞLATIYOR



Intimissimi kadın gücünü ön plana çıkaran yeni reklam kampanyasını başlatıyor

İtalyan iç giyim markası Intimissimi yeni reklam kampanyasını gururla sunar… Dünyaca ünlü moda ve portre fotoğraf sanatçısı Mario Testino ile işbirliği yaptığı reklam kampanyasını Eylül ayında tanıtmaya başlayacak olan marka farklı alanlarda başarılı olan kadınlara dikkat çekmek istiyor; Irina Shayk, Ana Ivanovic, Ella Mills ve Dakota Johnson.

Intimissimi bir kadının tarzının, kişiliğini ve hayat tarzını yansıttığına inanıyor. Kampanya yepyeni ve değişik bir yaklaşım sahiplenerek hiç bir iç giyim ürününü göstermiyor. Seçmiş olduğu etkileyici kadınların başarılarına ve imajlarına odaklanarak, Intimissimi bir kadının güzelliğinin kişiliğinden ve gücünden geldiğini göstermek istiyor.

Intimissimi bu kampanyası için dünyaca ünlü fotoğrafçı, sinema yönetmeni ve kreatif direktör Mario Testino ile iş birliği yapıyor ve bu güçlü kadınları bize yakından tanıtarak Intimissimi vizyonunu gözler önüne seriyor.

Testino ‘kadro muhteşem ama bir iç giyim markasını sadece kıyafetlerle, hiç ürün göstermeden tanıtmanın zorlu görevini de çok sevdim. Bu kadınları giyinikken ve içlerinde Intimissimi iç giyimleri varken nasıl hissettiklerini anlamak için bu şekilde çekmek istedim. Bir iç giyim markası olan Intimissimi için ürünlerini hiç göstermeden satmak çok iddialı’ dedi.

Markanın ilham perisi Irina Shayk geri dönüyor ve ona tenisçi Ana Ivanovic, yemek kitabı yazarı ve girişimci Ella Mills ve oyuncu Dakota Johnson eşlik ediyor.

Bu dört kadın, genellikle iç giyim reklamlarıyla özdeştirilen seksiliğin ve şehvetin ötesine geçmeyi başarıyor. Güçlerini, tutkularını ve dürüst iş ahlaklarını ön plana çıkaran bu kampanya aynı zamanda gerçek günlük hayatlarını da kapsıyor. Intimissimi yeni duruşunu anlatan bu kampanya ile kadınların hem iç hem de dış güzelliklerini gösteriyor. Testino ve ekibi MARIOTESTINO+, #insideandout hashtag’ini yaratarak bu kampanyaya dikkat çekmek istiyor.

Kampanya, bu dört kadının ilham veren eşsiz kişiliklerine odaklanarak, Intimissimi’nin özel sütyen koleksiyonunu tanıtmak istiyor. Koleksiyon feminenliğin her kalıpta ve bedende mümkün olduğuna ve doğru sütyen ile her kadının kendini güvenli ve rahat hissedebiliceğine dikkat çekmek istiyor.



