INTIMISSIMI SONBAHAR / KIŞ 2017/18 KOLEKSİYONUNDAN YEPYENİ BASIC ÜRÜNLER





Intimissimi yeni basic kıyafetlerini sunarak ana faaliyet alanına biraz daha yaklaşıyor.

Bu koleksiyonu tanımlayan anahtar kelimeler işlevsellik ve performans: hırkalar, body’ler, basic renklerde üstler.. Kumaş seçimine gösterilen özen ve dokuların özellikleri sayesinde ağırlık vermeyen, rahat, doğal aynı zamanda da modaya uygun bir hava veriyor.

Kaşmir, microfiber, ipek, dantel ve koton gibi bir çok çeşit kumaşın kullanıldığı bu koleksiyonun her parçası rahatlık ve işlevsellik sağlıyor. Intimissimi markasını ve tarihini tanımlayan yüksek performans özelliği bu ürünlerle daha da somutlaşıyor.



