IPEKYOL 2018 İLKBAHAR KOLEKSİYONU İLE ZARİF BİR YOLCULUK





Ilıman iklimin hakimiyetindeki geçiş sezonunda doğal renklerle kusursuzca dengelenen çiçek desenleri işleme ve nakışlarla zenginleşerek sizi Ipekyol’un modern dünyasına davet ediyor. Doğanın en canlı tonlarında hayat bulan modern ve zamansız siluetler, 2018 İlkbahar koleksiyonuyla Ipekyol kadınına zarafet dolu bir şıklık vaat ediyor.

İlhamını doğadan alan Ipekyol 2018 İlkbahar koleksiyonu, modern dokunuşları ve feminen tavrının yanı sıra doğal kumaşları ve kusursuz renk kodlarıyla bir araya gelerek Ipekyol kadınına kusursuz bir seçki sunuyor. Geçiş mevsiminin habercisi trençkot ve pardösüler ise yeniden gündeme geliyor…

Siyah, beyaz ve bordo hakimiyetinin sürdüğü desenli bluz ve elbiseler, poplin, jakar dökümleri ve tüvit kumaşın hafifliğiyle zenginleşen ceketlerle eşleşiyor. Sportif görünümün çizgi detaylarla desteklendiği koleksiyonda öne çıkan ince trikolar, nakış detaylı parka ve kusursuz görünüm vaat eden pantolonlarla nokta atışı yapıyor.

Zengin desen ve dokularla hem lüks hem de spor bir görünüm katan geometrik desenli pilili etekler, elbiseler ve volan detaylı bluzlar bel hattına vurgu yapan kemer detaylarıyla modern siluetlere referans veriyor. Asimetrik bağlama detaylı etekler ve cut out triko kombinleri dantel detaylarıyla öne çıkarken, gardırobunuzun kurtarıcısı olmaya devam ediyor.

Ilık havaları çağrıştıran soft pembenin yanı sıra mavi, beyaz ve lacivert üçlüsünün tamamladığı takımlar, ince trikolarla smart casual görünümünü desteklerken; tüvit ve lazer kesimli ceketler şehir kadınının ofis şıklığını en üst noktaya çıkarıyor.

Çiçek desenleri ve teknik kumaş üzerine floral desenli cropped mont ve bel kısmı bağlama detaylı trençkotlar hafif meltem sonrası üstünüze alabileceğiniz parçalar arasında yerini alıyor.

Zarafetin en yalın halini temsil eden parçalar, püskül ve süet detaylardan ilham alan Vahşi Batı esintisiyle karşımıza çıkıyor. Siyah ve beyazın ön planda olduğu etnik desenler; trok, piercing ve işlemelerle buluşarak sizi şık bir stil düellosuna davet ediyor.

Aksesuarlardaki renk dünyası, doğanın içinde barındırdığı renk kartelasının ana tonları olan güneş sarıları, kobalt, doğal yeşil, istiridye tonu ve baharatlı turunculardan oluşuyor.

Doğal materyallerden ilham alan küpe, kolye ve kemerlerde yer alan saçaklar, inci detaylar, işlemelerle ve floral desenlerle beraber yeniden şekilleniyor. Üç boyutlu payet ve boncuk işlemeli terlikler, espadriller ve sandaletler, basic bir kombine stil sahibi bir dokunuş katıyor.

Feminen mini çantalar sezonun önemli detayları arasında boy gösteriyor. Mini grafik desenli eşarplarla süslenen micro proporsiyonlar tüm bakışları üstüne çekiyor ve yuvarlak formlarla yumuşak bir geçiş sağlıyor.

Sezonun yükselen trendleri ile renkli tasarımların buluştuğu 2018 İlkbahar koleksiyonunu keşfetmek için Ipekyol mağazalarına veya www.ipekyol.com.tr’ ye online alışverişe davetlisiniz.



