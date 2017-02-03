IPHONE İLE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN BÜYÜLEYİCİ GECE FOTOĞRAFLARI





iPhone ile çekilen fotoğraflar İstanbul sokaklarını da renklendirmeye başladı. Bu global kampanyanın bizim için en heyecan verici yanlarından biri de Türk fotoğrafçı olan Elsa Bleda’nın da fotoğraflarına yer verilmesi oldu.

iPhone fotoğrafçıları 5 Kasım 2016’da yalnızca bir gece içinde kutuplardaki buzul mağaraları ve Endonezya’nın volkanlarından Johannesburg’un gece kulüplerine ve Şanghay’daki binaların çatılarına kadar tüm dünyayı fotoğrafladılar. Apple, yeni “iPhone ile Çekildi” kampanyası kapsamında bir grup fotoğrafçıyı iPhone 7’deki loş ışık kamerasını kullanarak gün doğumundan gün batımına kadar hayatın her anını fotoğraflamaları için görevlendirdi. Fotoğrafçıların gece boyunca karşılaştıkları görüntüler ve manzaralar, bugünden itibaren 25 ülkede sergilenecek büyüleyici gece fotoğrafları yarattı.

Bazı fotoğrafçılar, mükemmel bir kare elde edebilmek için aşırı iklim koşullarına göğüs gerdi. Chicagolu fotoğrafçı Reuben Wu, 130 aktif yanardağın fotoğraflarını çekmek için Java, Endonezya’ya gitti. Drone’a takılı bir iPhone 7 ile çektiği fotoğraflarda, Gunung Karang volkanının karanlıkta parlayarak akan lavlarının nefes kesici manzaralarını yakaladı.

İzlanda’ya seyahat eden Ruairidh McGlynn, Kuzey Kutup Bölgesi’nin ıssız bölgelerini fotoğraflamak için geceleri köpek kızağıyla yol aldı. “İzlanda, unutulmaz manzaralarıyla ünlü bir yer,” diyen McGlynn sözlerine şöyle devam etti: “Hem mobil fotoğrafçılığın sınırlarını zorlayan hem de insanların İzlanda’yı, özellikle de gece sunduğu olasılıkları kafalarında yeniden canlandırmalarını sağlayan alışılmadık fotoğraflar çekmek istedim. iPhone, fotoğrafları tek bir cihazda çekme, işleme, derleme ve yayınlama olanağı sağlıyor. Tüm bu özellikler, fotoğraflamaktan zevk aldığım samimi manzaraları ve gerçek koşulları çekmeye oldukça uygun.”

Bazı fotoğrafçılar ise daha yakın konulara odaklandı. Elsa Bleda; Johannesburg, Güney Afrika ve etrafındaki sanatçıların fotoğraflarını çekti. Jennifer Bin, memleketi Şanghay’ı çatıların üstünden görüntüledi ve Illinoisli Kristin Kelley, geceyi kendi çocuklarının gözünden fotoğrafladı.

“Güney Afrika, özellikle de Johannesburg geceleri sessiz görünüyor olabilir fakat aslında çok fazla enerji, renk ve canlılık barındırıyor,” diyen Bleda sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim için iPhone fotoğrafçılığının sağladığı özgürlük olağanüstü. Fotoğrafçıların Slow Shutter Cam gibi çok sevilen birçok uygulamaya erişebilmesini sağlıyor. Elinizden geldiği kadar deneme yapın ve oynayın ve hayal gücünüzü olabildiğince serbest bırakın; iPhone ile keşfedebileceklerinizin sınırı yok.”

iPhone ile her gün ve her gece dünyadaki diğer tüm kameralarla olduğundan daha fazla fotoğraf çekiliyor. iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ta bulunan optik görüntü stabilizasyonu, f/1.8 diyafram ve altı bileşenli lens, loş ışıkta fotoğraf ve video çekmeyi daha da kolaylaştırıyor. Geniş f/1.8 diyafram, kamera sensörüne iPhone 6s’e göre yüzde 50 daha fazla ışık girmesine olanak tanıyor. Optik görüntü stabilizasyonu ise el titremesi ve hareket nedeniyle oluşan bulanıklığı azaltıyor. Lensin en küçük titreşimleri bile telafi etmesini sağlayan bir sensör, iPhone 6s’e göre 3 kata kadar daha uzun pozlama imkanı sunuyor.



