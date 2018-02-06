IRIDIUM SPA’DA AŞKINIZI ŞIMARTIN





Nişantaşı’nın kalbi The St. Regis İstanbul’un en huzurlu atmosferi Iridium Spa, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılmak için çiftlerin ilk tercihi oluyor. Yılın en romantik gününü Iridium Spa’da geçirecek olan sevgililer, özel spa paketi sayesinde aşklarını tazeliyor.

Sevgilinizi özel hissettirmenin tam zamanı…

14 Şubat Sevgililer Günü kutlaması için deneyimleyeceğiniz bu özel spa paketi, Couple Experience masajı ile keyifli bir başlangıca sahne oluyor. Unutulmaz paketin içerisinde ayrıca 30 dakika jakuzi kullanımına ek olarak 2 kişilik Ylang-Ylang masaj yağının huzur verdiği 45 dakika İsveç masaj terapisi bulunuyor. Masaj sonrasında ise Şef’in spesiyal şerbet ikramı sayesinde huzur dolu bir gün, tatlı bir dokunuşla son buluyor. Sevgililer Günü’nde sevgilinize kendini özel hissettirmenin yolu Iridium Spa’dan geçiyor.

St. Valentines Day Couple Experience paket fiyatı 550 TL’dir.

