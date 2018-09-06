Irina Shayk’ın İlham Kaynağı Olduğu Intimissimi Show’un Öne Çıkanları

İtalyan İç giyim markası Intimissimi’nin her yıl düzenlediği ve dünyanın çok yakından takip ettiği Intimissimi Show’da Hadise büyük ilgi topladı.

Geçtiğimiz gün düzenlenen ve uluslararası basının çok yakından takip ettiği Intimissimi Show dünyaca ünlü birçok ünlü ismi bir araya getirdi.

Kültleşmiş Sex & the City dizisinin unutulmayan ismi ve Intimissimi reklam kampanyasının yeni yüzü Sarah Jessica Parker’ın onur konuğu olarak katıldığı show’un açılışını ise markanın ilham perisi olarak görülen Irina Shayk yaptı.

Chiara Ferragni

Intimissimi’nin bu yılki Türkiye misafiri ise Hadise oldu.

Sarah Jessica Parker, Chiara Ferragni, Alexa Chung, İrina Shayk gibi moda dünyasının önde gelen isimleri ile birlikte show’u en ön sıradan izleyen Hadise kıyafetiyle ve sıcak tavırlarıyla büyük beğeni topladı.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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