Irina Shayk’ın New York Sokak Stilinin Anahtar Parçaları

Irina Shayk’ın New York sokaklarındaki şık ve sıcak görünümleri, bizi bekleyen soğuk havalar için biçilmiş kaftan.

Radarımıza takılan sokak stilinin vazgeçilmezleri ise tam karşınızda. Spor ayakkabıları, suni kürk ceketi, deri mini eteği, beresi ya da trençkotu onun stilinin anahtar parçaları.

Bu sonbahar stili için Mango yeni sezondan da bir parça tercih eden Shayk, genel olarak görünümünü siyah taytıyla tamamlamayı tercih ediyor. Spor ayakkabı yerine diz üstü çizmeleriyle rahat stilinden ödün vermeyen Irina Shayk’ın sokak stilinin peşindeyiz.

Irina Shayk’ın Stilini Hesaplı Parçalarla Yakalayın

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