Irina Shayk’ın New York Sokak Stilinin Anahtar Parçaları

 

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Irina Shayk’ın New York sokaklarındaki şık ve sıcak görünümleri, bizi bekleyen soğuk havalar için biçilmiş kaftan.

Radarımıza takılan sokak stilinin vazgeçilmezleri ise tam karşınızda. Spor ayakkabıları, suni kürk ceketi, deri mini eteği, beresi ya da trençkotu onun stilinin anahtar parçaları.

Bu sonbahar stili için Mango yeni sezondan da bir parça tercih eden Shayk,  genel olarak görünümünü siyah taytıyla tamamlamayı tercih ediyor. Spor ayakkabı yerine diz üstü çizmeleriyle rahat stilinden ödün vermeyen Irina Shayk’ın sokak stilinin peşindeyiz.

 

 

 

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Irina out and about in NYC (October 22)

Irina Shayk 💙 (@irinashayksdaily)’in paylaştığı bir gönderi ()

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Irina out and about in NYC (October 17)

Irina Shayk 💙 (@irinashayksdaily)’in paylaştığı bir gönderi ()

 

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Awww 😍❤ Irina at the park in NYC with baby Lea (October 23)

Irina Shayk 💙 (@irinashayksdaily)’in paylaştığı bir gönderi ()

Irina Shayk’ın Stilini Hesaplı Parçalarla Yakalayın

1/5

Zara

 

2/5

H&M

 

3/5

H&M

4/5

Pull & Bear

 

5/5

Mango
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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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