IŞILDAYAN BİR CİLT İÇİN 5 UYGUN FİYATLI TONİK





Tonikler hem tazelenme/temizlenme hissi hem de gözeneklerimizi sıkıştırma işlevi açısından cilt bakımı rutinimizin en önemli adımlarından biri. Ancak bu kadar sık kullanılan tonikler düşünüldüğünde; uygun fiyatlı seçenekler her zaman listemizin tepesinde yer alıyor.

İşte ışıldayan bir cilt için 5 uygun fiyatlı tonik:

Pixi Skintreats Glow Tonic

Sektörün en iyi uygun fiyatlı toniklerinden biri olan bu Pixi ürünü; Hipo alerjik özelliğinin yanı sıra enerji veren ginseng ve rahatlatıcı aloe vera etkisiyle de favorimiz.

Burt’s Bees Brightening Refining Tonic

İçeriğindeki papatya sayesinde cildinizdeki donukluğu, renk eşitsizliğini ve nemsizliği gidermekle kalmaz; % 98.9 oranındaki doğal içeriği ile uzun vadede cildinize zarar vermeme konusunda da başarı sağlar.

Yes To Tomatoes Acne Clearing Facial Toner

Domates ekstraktları (tuhaf ama şaşırtıcı derecede etkili), cadı fındığı (bir tonik için doğadaki en başarılı ürün olabilir), salisilik asit,böğürtlen ve karpuz içeriği ile sevenlerinden eksfoliye edici meyve özleri ile dolu olan bu toniği seveceğine şüphe yok. Tonunu kazanmış, yenilenmiş ve dengelenmiş bir cilt için…

Garnier Skinactive Micellar Cleansing Water All-in-1 Makeup Remover & Cleanser

Fiyat/Performans söz konusu olduğunda piyasadaki en iyilerden biri olan bu kült tonik; ister makyaj sonrasında temizlik hissi, ister spor sonrasında tazelenme veya cilt rutininizin bir adımı olarak kullanılabilecek bir ürün.

Thayer’s Witch Hazel Alcohol Free Toner – Rose Petal

İşte hassas ve kuru ciltlerin hayalindeki ürün! Alkolsüz, cildi irrite etmeyen, cadı fındığı ve organik aloe vera etkisiyle cildi yumuşatan ve güneş sonrası rahatlatan bir ürün!



