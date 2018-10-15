İspanya Kraliçesi Letizia’dan İlham Verici Stil Önerileri

Kate Middleton ve Meghan Markle’a stil konusunda haklarını veriyoruz çünkü kendileri kesinlikle moda bahislerinin hep en iyi isimleri. Bize ilham veren stillerini cebimize koyduk ama yeni sulara da açılmaktan vazgeçmedik elbette.

Gözümüz, stiliyle kitleleri etkileyen diğer kraliyet ailesi üyelerinde.

Son zamanların, özellikle de görünümüyle öne çıkan isimlerinden İspanya Kraliçesi Letizia, stiliyle favorilerimiz arasına çoktan girdi bile.

İspanya Kralı VI. Felipe’nın karısı olan 46 yaşındaki Kraliçe Letizia, zarif duruşu ve kusursuz görünümüyle öne çıkmakta.

Dünyanın en iyi tasarımcıları, onu giydirmek için kalenin dışında sıraya girmeye hazırken, o da tıpku Kate Middleton ve Meghan Markle gibi, stilinde daha uygun fiyatlı markaları tercih ediyor.

Uygun fiyatlı markalarla, lüks parçaları birleştirmek için doğuştan gelen ustalığı olduğu kesin. Her zaman parıldayan duruşunu örnek almak için aşağıda yer alan öne çıkan görünümlerini göz önünde bulundurabilirsiniz.

#1: Omuz Detayı

Kraliçe Letizia, omzu açık elbiseyle ne kadar zarif görünülebileceğinin en iyi örneklerinden birini sunuyor. Kesinlikle çok şık.

#2: İleri Seviye Ayakkabı Koleksiyonu

Bele oturan elbiselerini, her kadının sahip olmak isteyeceği ayakkabı koleksiyonundan özel parçalarla birleştirmeyi çok iyi biliyor.

#3: Sonbahar Renklerinin Gücü Adına

Çantayı kıyafete uydurmanın bir üst seviyesi tam karşınızda. Rujunu genelde kıyafetleriyle koordine bir şekilde seçmeyi tercih eden Kraliçe Letizia, ışıl ışıl görünmenin sırrını veriyor adeta.

#4: Tam İsabet Palto Seçimleri

Kraliçenin, kış için ilham verici palto seçimlerini de göz ardı edemeyiz.

#5: Sade Şıklık

Basit ve yalın parçalarla yakalanan mükemmel uyum.