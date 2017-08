İSTANBUL EĞLENCESİNE YENİ BİR SOLUK: 16 ROOF

Gece hayatına yeni bir tarz getiren 16 Roof, Swissôtel The Bosphorus, Istanbul’un muhteşem boğaz manzarasını kucaklayan terasında açıldı.

16 Roof, DJ Burak Özkan’ın yaz akşamlarının özgür ruhunu ritme kavuşturan müziği, özel kokteylleri ve lezzetli yemekleriyle şehrin en popüler adreslerinden biri.

Restoran, club-bar ve lounge olarak hizmet veren 16 Roof, haftanın 7 günü 15:30-02:00 saatleri arasında açık.

Popüler gece hayatının en önemli isimlerinden DJ Mert Levent’in yanı sıra, ünlü perküsyon sanatçısı Monika Bulanda’nın performansının da yer aldığı renkli bir parti ile Temmuz ayında açılan 16 Roof, yaz sezonu boyunca Çarşamba günleri tanınmış DJ ve müzisyenlerin performanslarına yer veriyor.

Son yılların en yetenekli jazz ve soul müzisyeni Ada Sanlıman’ın performansı ise 26 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşti.

Ayrıca, her Perşembe ve Cuma, kadınlara özel düşük kalorili kokteyllerin servis edildiği ve ikinci içkilerin hediye olduğu “Less Heels, More Feels” partileri de devam ediyor.

Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için: (212) 326 1100

www.swissotel.com.tr/istanbul