İstanbul Komedi Festivali 2-18 Kasım Tarihleri Arasında!

Türkiye’nin ilk uluslararası komedi festivali olan “İstanbul Komedi Festivali”nin yaratıcısı BKM, Türkiye’de mizahın trendlerini belirlemeye, alternatif ve avangart projelere zemin hazırlamaya devam ediyor.

BKM‘nin amacı, 2016 yılından itibaren gerçekleştirdiği “İstanbul Komedi Festivali” kapsamında, mizahın ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi ve en yeni isimlerini ağırlayarak, İstanbul kent kültürüne yepyeni dinamikler kazandırmak.

Her yıl değişen ve gelişen takvimiyle “İstanbul Komedi Festivali“, Dünyanın pek çok ülkesinde süregelen uluslararası komedi festivalleri gibi uzun soluklu ve geleneksel bir yapıya zemin hazırlamanın yanı sıra, komedinin her alanını kucaklayan yaratıcı unsurların uluslararası bir platformda oluşmasını ve ilerlemesini hedefliyor.

Türkiye ve dünyadan birçok ünlü ve genç komedyenin katılımı ile gerçekleşecek olan festival, mizah temalı sergilerden keyifli komedi show’lara, özel konuklarla yapılan panellerden, komedi film gösterimlerine kadar geniş bir etkinlik yelpazesi sunacak.

Her yıl Kasım ayında gerçekleşen “İstanbul Komedi Festivali” bu yıl 2-18 Kasım 2018 tarihleri arasında izleyenlere keyifli anlar yaşatacak!